В винотеках SimpleWine российские вина по продажам обогнали вина Франции

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии 2024 года продажи российских вин в винотеках SimpleWine (Simple Group) впервые обогнали продажи вин Франции (в натуральном выражении), поднявшись с третьего на второе место, сообщили "Интерфаксу" в Simple Group.

Лидерство в продажах сохранили вина Италии.

Ассортимент проекта "Большое русское вино" Simple Group в первом полугодии этого года увеличился на четверть. За последние три года продажи российских вин увеличились в три раза, при этом в первом полугодии 2024 года этот показатель вырос более чем в 1,7 раза (в натуральном выражении). Доля продаж российских вин в первом полугодии 2024 составила 13% (в бутылках), Франции - 12%, Италии - 39%.

Как заявил вице-президент Simple Group Анатолий Корнеев, рынок вина за последнее время поменялся, российское вино прибавляет во всех ценовых сегментах. "Россияне постепенно начинают обращать внимание на российское вино стоимостью 1000, 1500 рублей за бутылку и выше. В этих ценовых сегментах потребители ранее делали выбор в пользу вин европейских производителей", - отметил он.

Недавно портфель компании расширился за счет российских производителей Mantra Estate, "Усадьба Мезыбь" и Chateau de Talu, которые выпускают свою продукцию - тихие и игристые вина - в Краснодарском крае. В частности, "Усадьба Мезыбь" представлена четырьмя линейками вин. Сейчас хозяйство выпускает до 200 тысяч бутылок в год, проектная мощность - 500 тысяч бутылок в год, в планах - расширение до 1 млн бутылок.

Chateau de Talu в партнерстве с Simple Group представил новинку - линейку "Южная вертикаль", планируемый объем производства 95 тысяч бутылок. В ближайшее время планируется очередное пополнение ассортимента - линейка Miriades с объемом 300 тысяч бутылок в демократичном сегменте. Площадь плодоносящих виноградников Chateau de Talu составляет 125 га, производительность линии розлива - 3 тысячи бутылок в час, объем производства - 5 млн бутылок в год.

Группа компаний Simple - один из российских лидеров в импорте вина, крепких спиртных и безалкогольных напитков, национальный дистрибьютор и ритейлер. В нее входят розничный бизнес SimpleWine (винотеки и онлайн-витрина), ресторан Grand Cru, медиагруппа Simple Media и школа вина "Энотрия".