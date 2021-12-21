"Газпром" закладывает на 2022 год цену экспорта $250/тыс. куб. метров

При этом в компании ожидают, что фактический показатель превысит $280

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" консервативно закладывает в бюджет на 2022 год среднюю цену экспорта по всем направлениям $250/тыс. куб. м - впервые компания оперирует общей ценой экспорта, не разделяя ее на дальнее зарубежье и страны бывшего СССР.

Зампред правления концерна Фамил Садыгов в интервью корпоративному журналу "Газпром" сообщает: "В своем бюджетном планировании мы придерживаемся аккуратного консервативного подхода: ключевые финансовые показатели группы "Газпром" должны сохраняться на надлежащем, весьма высоком уровне даже при очень умеренных по сегодняшним меркам экспортных ценах на газ. Так, в бюджете ПАО "Газпром" на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа $250 (эта цена рассчитывается по всем нашим поставкам за рубеж - в Европу, Китай, а также в страны СНГ). При этом мы ожидаем, что фактический показатель превысит $280" - сказал он.

"К настоящему времени мы располагаем консенсус-прогнозом, сделанным многими аналитиками: в 2022-2024 годах цены на газ на мировых рынках будут постепенно снижаться с текущих рекордных отметок, однако останутся значительно более высокими в сравнении с "доковидными" уровнями. Благодаря сбалансированной структуре нашего портфеля экспортных контрактов средняя цена поставок в 2022 году будет выше средней цены 2021 года даже в случае значительного снижения спотовых цен с текущих уровней", - прокомментировал финансист.

"Газпром" впервые использует в финансовых комментариях общую цену поставок на экспорт, а не цену экспорта в дальнее зарубежье. Такая цена может быть намного ближе к оперативному индикатору, который публикует Федеральная таможенная служба России.