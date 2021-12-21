Правительство РФ обновило и расширило список госкомпаний для закупок у МСП

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ актуализировало перечень госкомпаний, которые должны согласовывать свои планы закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) с "Корпорацией МСП". Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Этим документом в перечень "контролируемых" госкомпаний с 1 января 2022 года будут включены более 170 предприятий и организаций. В то же время из этого перечня будет исключено около 120 компаний.

В частности, в перечень вошли предприятия, работающие в области станкостроения, химической промышленности, авиа- и судостроения, микроэлектроники, транспорта и т.д.

По действующей редакции закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ) госкомпании должны закупать у субъектов МСП не менее 20% годового стоимостного объема договоров.

Эти нормы распространяются на госкомпании с годовой выручкой (величина активов - для кредитных организаций - ИФ) более 500 млн рублей, а также на автономные учреждения, которые в течение года заключают контракты на поставку товаров, работ, услуг на общую сумму более 250 млн рублей.

При этом часть из них подпадает под мониторинг соответствия требованиям норм о закупках у субъектов МСП. Такой мониторинг проводится в отношении конкретных госкомпаний федерального уровня с объемом закупок более 1 млрд рублей, регионального уровня - 50 млн рублей, отдельных заказчиков федерального уровня (объем закупок за предыдущий календарный год должен составлять от 250 млн рублей до 1 млрд рублей) и регионального уровня (менее 50 млн рублей). Планы закупок последних должны проходить в региональных органах власти оценку их соответствия нормам, регламентирующим участие субъектов МСП в закупках госкомпаний.

В настоящее время в перечень крупнейших госкомпаний, которые должны отчитываться о закупках у субъектов МСП, входит более 1850 компаний, предприятий и организаций.

По данным "Корпорации МСП", к 20 декабря текущего года объем закупок крупнейших госкомпаний у субъектов МСП составил 3,75 трлн рублей. Ими было заключено 436 тыс. договоров с более 117 тыс. поставщиками.

"Особое внимание мы уделяем защите прав предпринимателей от неправомерных действий в сфере закупок, - прокомментировал гендиректор "Корпорации МСП" Александр Исаевич расширение перечня "подотчетных" госкомпаний. - Уже есть первые результаты - возврат задолженности поставщикам по исполненным договорам".

Так, в текущем году корпорация получила от поставщиков госкомпаний обращения о появлении задолженностей со стороны заказчиков на общую сумму 193 млн рублей. К настоящему времени из этой задолженности погашено около 33 млн рублей.

Как сообщалось, с 2022 года все заказчики, закупки которых регламентируются законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ), будут обязаны осуществлять закупки у субъектов МСП. Причем со следующего года на закупки у малого бизнеса должно будет приходиться не менее 25% (20% в настоящее время) от годового совокупного объема закупок госкомпаний. При этом на долю спецторгов (в них могут принимать участие только субъекты МСП) должно будет приходиться 20% вместо 18% в настоящее время.