Минюст зарегистрировал приказ ФАС об индексации грузовых ж/д тарифов в 2022 г. на 6,8%

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Министерство юстиции во вторник зарегистрировало приказ Федеральной антимонопольной службы РФ об индексации грузовых железнодорожных тарифов с 1 января 2022 года на 6,8%.

Документ от 13 декабря размещен на официальном портале правовой информации.

Приказ предполагает базовое повышение ставок на 5,8% по принципу "инфляция минус". Эта долгосрочная формула будет действовать до 2025 г. Размер индексации в ней рассчитывается на основе макропрогноза Минэкономразвития как среднее арифметическое фактических индексов потребительских цен за предшествующие два года и прогнозных - на следующие два - за вычетом 0,1 процентного пункта.

По этой формуле в 2022 г. тарифы должны были вырасти на 4,3%. Однако ОАО "Российские железные дороги" попросило заложить в размер базовой индексации и ценовое давление, которое оказывал растущий спрос на расходы монополии при покупке материалов и услуг.

По сути, в формуле "инфляция минус" параметр индекса за текущий год оставался прогнозным (в силу того, что итогового его значения при расчетах повышения ставок просто еще не было), и в последние годы он был заметно ниже реальной инфляции, пояснял логику перевозчика источник "Интерфакса" на транспортном рынке.

Накопленную с 2019 г. (с начала регулирования по формуле "инфляция минус") разницу между прогнозными и фактическими цифрами текущих лет монополия оценивала в 1,5 процентного пункта и была поддержана правительством.

Также дополнительно на 1 процентный пункт будет увеличена целевая надбавка на финансирование капитального ремонта инфраструктуры (сейчас она составляет 2%).

Кроме того, до конца 2025 г. продлена 1,5%-ная наценка для компенсации расходов, связанных с корректировкой налогового законодательства, действие которой прекращалось 31 декабря 2021 г.

С 1 января 2022 г. будут приняты и ряд точечных тарифных решений, в частности, - дополнительно на 4,75% увеличены ставки на перевозки контейнеров (за исключением термических), а 10,5%-ная скидка на транспортировку антрацита заменена на 5%-ную надбавку. Помимо этого, отменяются льготные тарифные схемы для ряда вагонов с улучшенными техническими характеристиками.

"Принятие проекта приказа позволит обеспечить сбалансированность финансового плана и инвестиционной программы ОАО "Российские железные дороги" на 2022-2024 гг.", - отмечала ранее ФАС.

Приказ также предполагает "базовую" индексацию тарифов в 2023 г. на 4,5%, в 2024-2025 гг. - на 4%" и увеличение надбавки на капремонт пути в 2023 г. до 5% (+2 п.п.) и до 7% на 2024 г. (еще +2 п.п.).