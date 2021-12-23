ФАС повысила ставки за аэронавигационное обслуживание авиакомпаний на 5-10%

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России повысила ставки за аэронавигационное обслуживание авиакомпаний, следует из приказа ведомства, опубликованного на портале правовой информации.

Для российских перевозчиков, выполняющих полеты внутри страны, ставки выросли на 5%, на международных трассах - на 10%. Обслуживание иностранных авиакомпаний в пределах воздушного пространства РФ подорожало на 5%.

Кроме того, на 5% проиндексированы ставки сбора за аэронавигацию в районах аэродромов.

Провайдером аэронавигации в РФ является ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" (подведомственно Росавиации). Как сообщалось со ссылкой на отчетность ФГУП, в 2020 году, ознаменованном началом пандемии коронавируса, финансовое состояние предприятия значительно ухудшилось: оно получило 28 млрд руб. чистого убытка по РСБУ против 14,7 млрд руб. прибыли годом ранее.

Выручка ФГУП от основной деятельности упала на 45%, до 64,2 млрд руб., при этом 99% этой суммы составили доходы от аэронавигационного обслуживания. На маршрутах воздушного движения выручка составила 57,6 млрд руб. (-45%): иностранные пользователи заплатили 50,3 млрд руб. (-44%), российские - 7,3 млрд руб. (-55%). Выручка от обслуживания в районах аэродромов была на уровне 5,7 млрд руб. (-50%), при этом зарубежные авиакомпании принесли 1,9 млрд руб. (-46%), а российские - 3,8 млрд руб. (-51%).