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Цены на нефть стабилизировались после скачка накануне

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть стабилизировались в среду после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии на фоне энергетического кризиса в Европе.

Стоимость газа в регионе преодолела отметку в $2000 за тыс. кубометров, и эксперты отмечают, что в этих условиях спрос на нефтепродукты для энергогенерации будет расти.

Поддержку нефтяному рынку в среду также оказали данные Американского института нефти (API), показавшие снижение резервов сырья в США на прошлой неделе. Запасы нефти в Штатах, по информации API, сократились на 3,67 млн баррелей. Снижение, если оно подтвердится официальными данными, будет отмечено по итогам четвертой недели подряд.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране 22 декабря в 18:30 по Москве.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 в среду составляет $73,95 за баррель, что на $0,03 (0,04%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $2,46 (3,4%) – до $73,98 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,21 за баррель, что на $0,09 (0,13%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов во вторник стоимость этих контрактов выросла на $2,51 (3,7%) и составила $71,12 за баррель.

За предыдущие две сессии – пятницу и понедельник – Brent подешевела на 4,7%, WTI – на 5,7% из-за опасений, связанных с быстрым распространением нового штамма COVID-19 "омикрон", и его последствия для мирового спроса на нефть.

"Важно помнить, что именно падение потребительского спроса из-за локдаунов привело к логистическим проблемам на физическом рынке нефти, из-за чего цена WTI в прошлом году упала в отрицательную зону", - отмечает основатель Sevens Report Research Том Эссайе. "Любая угроза подобного падения спроса будет способствовать уходу инвесторов от рисков и оттоку средств с энергетических рынков", - приводит слова эксперта Market Watch.

нефть Brent

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