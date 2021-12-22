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ФТС в 2021 году перечислит в бюджет около 7 трлн рублей

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ по итогам 2021 года перечислит в бюджет около 7 трлн рублей, что значительно превышает не только прогнозные задания, но и уровень 2019 года, заявил глава ФТС Владимир Булавин в интервью телеканалу "Россия 24".

"В этом году мы перевыполнили изначально поставленное нам прогнозное задание почти на 2 трлн рублей. Оно было потом скорректировано, но мы считаем, что и превышение над скорректированным прогнозным заданием будет около 600 млрд рублей. Общая сумма составит около 7 трлн рублей", - сказал он.

"По платежам мы превзошли показатели доковидного 2019 года", - отметил он.

Как сообщалось, сумма администрируемых таможенными органами РФ доходов федерального бюджета за 2020 год составила 4 трлн 751,8 млрд рублей. Поступления за 2020 год оказались на 17,1% ниже показателя 2019-го (5 трлн 729 млрд рублей), которые, в свою очередь, были на 5,5% меньше показателя 2018 года (6 трлн 063 трлн рублей).

Глава ФТС особо отметил, что две третьих от всех перечислений - это платежи при импортных операциях и лишь одна треть - от экспортных операций.

"Почему-то принято считать, что у нас таможенные платежи - это в основном экспорт и углеводороды - нефть и газ. Это то не так. Прежде всего это импорт. Мы отмечаем, что стало больше завозиться технологического оборудования, машин, механизмов, химии, пластмасс", - подчеркнул он.

ФТС Владимир Булавин

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