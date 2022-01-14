ФТС в 2021 году увеличила перечисления в бюджет на 51%

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ за 2021 год перечислила в федеральный бюджет 7 трлн 156 млрд рублей, что на 51% больше, чем за 2020 год, говорится в сообщении службы.

По сравнению с отчислениями за допандемийный 2019 год (5 трлн 729 млрд рублей) показатель прошлого года также вырос - на 24,9%.

Доля платежей от импорта товаров в общей сумме перечисленных платежей составила 61%, от экспорта - 35%.

Платежи, взимаемые при импорте товаров, составили 4 трлн 352 млрд рублей, увеличившись на 26% относительно 2020 года.

"Основной причиной роста платежей от импорта товаров явился рост объемов налогооблагаемого импорта из стран дальнего зарубежья на 24%", - отмечается в пресс-релизе.

Платежи, взимаемые при экспорте товаров, выросли в 2,2 раза и составили 2 трлн 526 млрд рублей.

"На сумму таможенных платежей, взимаемых при экспорте, оказала влияние благоприятная конъюнктура мировых рынков энергоносителей, что даже на фоне очередного этапа налогового маневра привело к двукратному росту нефтегазовых доходов", - поясняют в ФТС.

"Фиксируется и значительный рост доходов от экспорта несырьевых и продовольственных товаров, что обусловлено введением вывозных таможенных пошлин на зерновые и отдельные виды металлов, лесоматериалов. Сумма прочих вывозных пошлин по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла в 18 раз и составила 301 млрд рублей", - сообщается также в пресс-релизе.

В конце декабря глава ФТС Владимир Булавин отмечал, что по итогам 2021 года служба значительно превысит прогнозные задания по перечислениям в бюджет. "В этом году мы перевыполнили изначально поставленное нам прогнозное задание почти на 2 трлн рублей. Оно было потом скорректировано, но мы считаем, что и превышение над скорректированным прогнозным заданием будет около 600 млрд рублей", - говорил он в интервью телеканалу "Россия 24".