Украина с приходом морозов увеличила отбор газа из ПХГ почти до 100 млн куб. м в сутки

Фото: Mykola Tys/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Украина с наступлением морозов увеличила отбор природного газа из своих подземных хранилищ (ПХГ) почти до 100 млн кубических метров в сутки, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

Так, если 19 декабря из хранилищ было поднято 72,5 млн куб. м газа, то 20 декабря - уже 83,6 млн куб. м, а 21 декабря - 98,4 млн куб. м.

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в целом Украина с начавшегося 2 октября отопительного сезона по 21 декабря 2021 года снизила запасы в ПХГ на 22,3% (на 4 млрд 173,7 млн куб. м) - до 14 млрд 526,4 млн куб. м.

В октябре, по расчетам "Интерфакс-Украины", запасы в хранилищах снизились на 687,2 млн куб. м газа (среднесуточный отбор - 22,2 млн куб. м), в ноябре - на 1 млрд 984,1 млн куб. м (66,1 млн куб. м), 1-21 декабря - на 1 млрд 502,3 млн куб. м (71,5 млн куб. м).

Как сообщалось, Украина в минувший отопительный сезон использовала свои "подземки" в режиме отбора более полугода - с 20 октября 2020 года по 29 апреля 2021 года, снизив запасы в них с 28 млрд 442,7 млн куб. м до 15 млрд 290,7 млн куб. м.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и Вергунское (0,4 млрд куб. м).