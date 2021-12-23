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В "Нафтогазе" заверили, что собственного газа хватит для потребителей

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - НАК "Нафтогаз Украины" располагает достаточным объемом газа для обеспечения населения и бюджетных потребителей в текущем отопительном сезоне, сообщил глава компании Юрий Витренко.

Выступая на брифинге, он заявил, что в этом отопительном сезоне разница между нуждами потребителей и собственной добычей составляет 5,1 млрд куб. м газа.

"Эта разница полностью покрывается теми запасами, которые есть в подземке", - сказал Витренко.

При этом глава компании отметил наличие возможностей для импорта ресурса.

Витренко подчеркнул, что "Нафтогаз" обеспечивает практически все потребности населения как через прямое потребление, так и через предприятия централизованного отопления, а также через бюджетные учреждения.

Нафтогаз Украина Юрий Витренко

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