Путин заявил, что реальные доходы россиян в 2021 г. вырастут на 3,5% при 8% инфляции

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Реальные располагаемые доходы населения РФ по итогам 2021 года, как ожидается, вырастут на 3,5% при инфляции на уровне 8%, сообщил президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции в четверг.

"Инфляция 8% ожидается. Это гораздо больше, чем прогнозировали. Но все равно рост реальных за вычетом этих инфляционных расходов - все-таки 4,1%. По году будет, ожидают специалисты, эксперты наши, 3,5% рост реальных доходов", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Конечно, далеко не у всех категорий граждан, конечно, это средний показатель. Я хочу еще раз это подчеркнуть", - добавил глава государства.

"Среднемесячная зарплата начала расти в реальном выражении, слава богу. Изменения и в реальных располагаемых расходах населения: если был минус 2%, то в этом году мы ожидаем рост", - сообщил Путин в начале своего выступления.

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