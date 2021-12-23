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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Путин заявил, что реальные доходы россиян в 2021 г. вырастут на 3,5% при 8% инфляции

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Реальные располагаемые доходы населения РФ по итогам 2021 года, как ожидается, вырастут на 3,5% при инфляции на уровне 8%, сообщил президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции в четверг.

"Инфляция 8% ожидается. Это гораздо больше, чем прогнозировали. Но все равно рост реальных за вычетом этих инфляционных расходов - все-таки 4,1%. По году будет, ожидают специалисты, эксперты наши, 3,5% рост реальных доходов", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Конечно, далеко не у всех категорий граждан, конечно, это средний показатель. Я хочу еще раз это подчеркнуть", - добавил глава государства.

"Среднемесячная зарплата начала расти в реальном выражении, слава богу. Изменения и в реальных располагаемых расходах населения: если был минус 2%, то в этом году мы ожидаем рост", - сообщил Путин в начале своего выступления.

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По данным Росстата, рост реальных располагаемых доходов населения РФ в III квартале 2021 года составил 8,1% в годовом сравнении после роста на 7,4% во II квартале (оценка повышена с 6,8%) и падения на 3,7% в I квартале.

В целом за январь-сентябрь 2021 года реальные располагаемые доходы населения РФ (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) выросли на 4,1% к январю-сентябрю 2020 года.

На этой неделе Росстат сообщил, что в 20 декабря инфляция с начала года составила 7,98%. Рост цен превысил не только официальную прогнозную оценку правительства на весь 2021 год (7,4%), но и интервальный прогноз ЦБ (7,4-7,9%).

В 2020 году реальные располагаемые доходы населения снизились на 2,8% при инфляции 4,9%.

Хроника 01 – 23 декабря 2021 годаПутин: пресс-конференция-2021
Владимир Путин

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