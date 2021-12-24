Фондовые рынки Европы завершили ростом последнюю полную сессию перед Рождеством

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы завершили в плюсе последнюю полную торговую сессию перед Рождеством.

В пятницу большинство бирж Европы закончит торги раньше обычного, а рынки Германии вообще не будут работать.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка в четверг поднялся почти на 1% и составил 483,01 пункта.

Французский индекс САС 40 прибавил 0,77%, германский DAX - 1,04%, британский FTSE 100 - 0,43%, испанский IBEX 35 - на 1,2%, итальянский FTSE MIB - на 0,7%.

Поводом для оптимизма в Европе и других регионах мира стали сигналы о том, что новый штамм COVID-19 "омикрон" является менее опасным, чем предыдущие штаммы коронавируса. Ряд исследований, опубликованных за последние дни, показали, что риск госпитализаций для зараженных "омикроном" существенно ниже по сравнению с предыдущими вариантами инфекции.

На этом фоне выросли котировки акций компаний, связанных с туристическим сектором.

Бумаги International Consolidated Airlines подорожали на 2%, бюджетных авиаперевозчиков easyJet и Wizz Air - на 2,9% и 2%.

Стоимость акций Ryanair поднялась на 0,4%, хотя ирландская авиакомпания заявила, что ожидает более значительного убытка по итогам 2022 финансового года из-за распространения "омикрона" и вводимых в связи с этим ограничительных мер.

Котировки бумаг сырьевых компаний увеличились благодаря повышению цен на нефть и металлы. Акции BP Plc подорожали на 1%, Shell - на 1,1%, Rio Tinto - на 0,2%, BHP - на 1,5%, Glencore - на 0,7%.

Бумаги ирландской букмекерской компании Flutter Entertainment PLC подорожали на 2,8%. Flutter объявила о покупке итальянского оператора онлайн-казино Sisal у инвесткомпании CVC Capital Partners за 1,62 млрд фунтов стерлингов ($2,16 млрд).

Статданные, опубликованные в четверг, показали максимальный с 1974 года рост стоимости импорта в Германии. Импортные цены в ФРГ в ноябре подскочили на 24,7% относительно того же месяца годом ранее. Рост ускорился по сравнению с 21,7% в октябре и превысил консенсус-прогноз рынка на уровне 22,3%.

Тем временем, производство автомобилей в Великобритании в ноябре 2021 года упало на 28,7% в годовом выражении и составило всего 75,8 тыс. машин, что является худшим показателем для ноября с 1984 года, сообщило Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT).