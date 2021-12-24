РЖД стали оператором товарных поставок при торговле нефтепродуктами на петербургской бирже

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - ООО "Цифровая логистика" (дочернее общество ОАО "РЖД") стало оператором товарных поставок (ОТП) при торговле нефтепродуктами на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Проект реализован при поддержке Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Банка России.

Презентация проекта состоялась на пресс-конференции в Федеральной антимонопольной службе в пятницу.

Оператор товарных поставок осуществляет контроль и учет товара по итогам биржевых торгов и обеспечивает гарантии исполнения договоров. Статус ОТП на СПБМТСБ уже имеют подразделения "Транснефти" и "Газпрома"."Цифровая логистика" будет обеспечивать выполнение биржевых договоров, заключенных на перевозку железнодорожным транспортом.

Запуск проекта с участием ОТП был предусмотрен соглашением о взаимодействии между РЖД, СПбМТСБ и ФАС России, подписанным 19 декабря 2019 года. В рамках новой системы появилась возможность отслеживать исполнение биржевого договора в реальном времени: с момента поставки товара – сдачи его перевозчику – до момента получения на станции назначения. Стало возможным осуществлять обмен заявками и прослеживать связь номеров биржевых договоров с номерами вагонов.

При этом налажено взаимодействие системы клиринга СПбМТСБ и РЖД, что позволит перевести в электронный формат весь документооборот, связанный с поставкой биржевого товара по железной дороге. Здесь же будут контролироваться взаиморасчеты, связанные с недогрузом или перегрузом товара, а также сверхнормативные простои вагонов.

РЖД, получив статус ОТП, повышают свою роль инфраструктурной организации, поскольку обеспечивают доставки железнодорожным транспортом биржевого товара в любую точку страны. Продавец получает гарантии своевременной доставки товара, а покупатель сможет отслеживать приобретенный на бирже продукт на всех стадиях перевозочного процесса.

Глава ФАС Максим Шаскольский, комментируя запуск проекта ОПТ РЖД, отметил, что 95% случаев заключения биржевых договоров на нефтепродукты исполняется с поставкой по железнодорожному транспорту, поэтому внедрение нового механизма создаст для рынка новые возможности оперативности расчётов и поставки товара. "С точки зрения ФАС важно, что будет видна вся цепочка поставок, возникновение нежелательных посредников, важен контроль за ценообразованием на всех этапах поставки. Кроме того, это позволяет исключить дискриминацию отдельных потребителей. Для России это уникальный случай, когда будет взаимодействие между биржевой и железнодорожной инфраструктурой. Мы ждем в 2022 году распространение нового механизма на иные товарные рынки", - подчеркнул Шасколький.

Заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Алексей Шило добавил, что благодаря реализации проекта создана единая информационная среда, обеспечена стыковка данных биржевых торгов с информационными системами РЖД: "Начали с нефтепродуктов, это очень важный сектор, далее видим большой потенциал по химическим и нефтехимическим грузам, а также по лесу. Надеемся, новый механизм послужит дальнейшему повышению прозрачности рынка".

Президент АО "СПбМТСБ" Алексей Рыбников отметил, что проект ОТП РЖД – это системное изменение, предоставляющее клиентам совершенно новый уровень услуг и обеспечивающее исполнение заключенных на бирже договоров. "Безусловно, проект служит выполнению нашей главной задачи, поставленной государством, – развитию организованного товарного рынка на базе новейших цифровых технологий, прозрачности ценообразования", - сказал он.

Первая сделка, заключенная в рамках пилотного проекта ОПТ РЖД, заключена в декабре 2021 года, ее участником стало ООО "Газпром ГНП продажи". Генеральный директор ООО Дмитрий Миронов отметил, что благодаря внедрению цифрового сервиса в рамках ОТП РЖД компания получает возможность оптимизировать документооборот по взаиморасчетам с покупателями и автоматически фиксировать сверхнормативные простои вагонов.