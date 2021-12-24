ЦБ может установить макропруденциальные лимиты по потребкредитам с 1 июля 2022г.

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России утвердил нормативный акт по макропруденциальным лимитам (количественные ограничения на выдачу необеспеченных займов). После его регистрации он рассмотрит вопрос об установлении с 1 июля 2022 года этих лимитов по потребительским кредитам и займам для банков и микрофинансовых организаций, говорится в сообщении ЦБ.

Доля потребкредитов с показателем долговой нагрузки (ПДН) свыше 80% может быть ограничена для банков 25% от необеспеченных кредитов, для микрофинансовых организаций (МФО) – 35%, следует из материалов регулятора. Доля потребкредитов на срок свыше 5 лет может быть ограничена для банков 25%. Эти лимиты могу быть применены к потребительским кредитам, выданным в III квартале 2022 года.

ЦБ отмечает, что доля кредитов и займов с ПДН более 80% в III квартале 2021 года в выдачах банков составила 31%, в выдачах МФО - 44%. Ситуация существенно различается в разрезе организаций. Так, у 75% банков она не превышала среднего значения, при этом у отдельных банков, в особенности крупнейших, на которые приходится около 70% выданных кредитов, она была существенно выше (30-50%) – таким банкам придется внести изменения в стандарты выдач, чтобы соблюдать лимиты на уровне 25%. Количество МФО, у которых доля займов с ПДН более 80% превышает 35%, составило 226 организаций (на них приходится 42% совокупного объема предоставленных займов).

Регулятор в консервативном сценарии оценивает долю кредитов и займов, подпадающих под ограничения, исходя из текущего распределения выдач для банков, в 10%, для МФО - в 11%.

Банк России также подчеркивает, что предоставленным на длительный срок потребительским кредитам характерны повышенные риски дефолта. Доля необеспеченных кредитов на срок свыше 5 лет постоянно растет (в II квартале 2021 года до 29%), отмечает регулятор. У большинства банков доля потребкредитов на срок более 5 лет не превышала 10%, однако этот показатель сильно варьируется по банкам: есть ряд крупных банков, которые практически не выдают таких кредитов, но у отдельных банков доля таких кредитов превышает 50%. Если бы макропруденциальный лимит на срок кредита действовал во II квартале 2021 года, то за пределами лимита оказалось бы 13% объема выданных кредитов, обращает внимание ЦБ.

"Установление макропруденциальных лимитов будет способствовать ужесточению стандартов кредитования, но это не окажет существенного влияния на доступность кредитов и займов для граждан, за исключением уже закредитованных заемщиков, которым, возможно, придется отложить решение о привлечении кредита (займа). Заемщикам с умеренной долговой нагрузкой, желающим взять дополнительный кредит (заем), который может привести к росту ПДН выше 80%, возможно, придется снизить размер запрашиваемого кредита для уменьшения своей долговой нагрузки", - считает Банк России.

ЦБ не исключил сокращения макропруденциальных лимитов по мере адаптации участников рынка к новым условиям.