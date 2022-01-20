В ВТБ заявили, что ЦБ выпустил против потребкредитования трех "нападающих"

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Российские банки в 2022 году будут защищаться от наступательных действий ЦБ на высокие темпы роста потребительских кредитов. В числе оборонительных стратегий - снижение максимального срока кредитов до пяти лет, увеличение выдач кредитных карт и возврат к практике обязательного наличия справки 2-НДФЛ у клиента без подтвержденного дохода, рассказал "Интерфаксу" финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Мы видим 2022 год годом борьбы Банка России с потребительским кредитованием. Против роста потребительского кредитования играют три нападающих - такие вот регуляторные Роналдо, Месси и Левандовски. Самый первый, классический нападающий - это макропруденциальные надбавки. До их последнего двукратного повышения один рубль потребительского кредита взвешивался под 1,7 в 2021 году, после повышений - с коэффициентом 2,2", - сказал он.

"Второй нападающий - скрытый, который подтянулся из полузащиты, это - полная стоимость кредита (ПСК). Сейчас в январе 2022 года мы имеем ограничения по предельной стоимости кредита в потребительских кредитах, рассчитанные на данных третьего квартала 2021 года. То есть существует двухквартальный лаг, при этом все повышения ключевой ставки и, соответственно, стоимости фондирования в банках происходили в конце III - начале IV квартала. Поэтому, по сути, мы сейчас оперируем изменившейся стоимостью фондирования, но не имеем возможности кредитовать с этими стоимостями фондирования", - указал Пьянов.

Сочетание лага в изменении ПСК и ключевой ставки в конце прошлого года создают большое давление на модель потребкредитования, поскольку банки конструируют продукты, исходя из фактической стоимость их фондирования. По его словам, в этой ситуации и увеличение аллокации капитала, и увеличение стоимости фондирования с ограничением по передаче этой стоимости в ставку кредита приводят к ограничительным мерам, которые будут тянуться как минимум два квартала.

"Ну а третий, самый мощный нападающий - это количественные ограничения. Едва получив право устанавливать количественные ограничения, ЦБ тут же говорит: с 1 июля 2022 года будет введен 25-процентный лимит в выдачах по показателю долговой нагрузки (ПДН) и по длине кредита. А в банковском секторе таких кредитов получается довольно много. Из-за чего ПДН у нас является важным ограничителем? ПДН ЦБ воспринимает очень формалистично. Если бюро кредитных историй по клиенту не предоставляет реальный доход, то нужно брать по этому региону присутствия клиента средний показатель по Росстату. Естественно, данные Росстата по обычному российскому региону - это и работающие, и безработные, и городское, и сельское население, и средний класс и малоимущие. В итоге такая система существенно занижает реальные доходы наших клиентов", - отметил Пьянов.

ЦБ, обеспокоенный ускоренными темпами роста потребкредитов, уже предупредил, что рассмотрит возможность введения лимитов с 1 июля 2022 года. Регулятор хочет ограничить потребкредиты с ПДН свыше 80% долей в 25% от необеспеченных кредитов, для микрофинансовых организаций - 35%. Доля потребкредитов на срок свыше 5 лет может быть ограничена планкой 25%.

"По поводу пятилетних кредитов, действительно, многие высококачественные клиенты, а их качество характеризуется, в том числе, и высокой финансовой грамотностью, пытаются через длинные сроки уменьшить свои ежемесячные или ежеквартальные расходы на обслуживание кредита. Это очень разумная стратегия управления личными финансами, и да, мы активно выдаем, выдавали и будем выдавать, по крайней мере, до будущих введений этих количественных ограничений, семилетние кредиты заемщикам с высоким кредитным качеством", - заявил финдиректор ВТБ.

Уйдут в глухую оборону

ВТБ ожидает, что темпы роста потребкредитования в России в 2022 году замедлятся до около 13% с примерно 20% в 2021 году.

"Я предполагаю, что, как и в футболе, где не бывает универсальных защитников, у банков будут разные стратегии защиты против каждого из этих трех нападающих. В части ПСК я допускаю, что будет массовый уход розничных банков в выдачу потребительских кредитов под видом кредитных карт, потому что ПСК по кредитным картам выше. То есть те, кто раньше был не активен в рассылке или в предоставлении кредитных карт, будут гораздо более динамично развивать этот продукт. Наверняка против этого регулятор тоже будет бороться. Но прямой удар по воротам будет банками отбит, а дальше нападению нужно будет перестраиваться по новой", - рассказал он.

Если говорить о количественном ограничении и ПДН, то меры ЦБ, по мнению Пьянова, серьезно ухудшат клиентский путь.

"То есть возродится практика, когда потребительский кредит невозможно будет получить без справки 2-НДФЛ, без подтвержденного дохода. Может получиться, что все технологии использования big data, оценки количественного риска, модельный путь сведутся на нет, и мы вернемся к системе "нет справки - нет кредита". Поэтому с 1 июля банки, возможно, начнут обязательно требовать от клиентов справки. У нас тоже серьезно это обсуждается", - отметил финдиректор.

Если говорить о количественных ограничениях кредитов свыше 5 лет, этот "гол" банковская система, скорее всего, пропустит, указал Пьянов. "То есть будем выдавать пятилетние кредиты, а не семилетние", - заявил он.

Способ работы с повышением макропруденцианальных надбавок - это секьюритизация потребительских кредитов. "У нас уже был тестовый транш по секьюритизации. Если на нашем балансе есть потребительский кредит, то он взвешивается под 220%. Если мы упакуем этот кредит в облигации и продадим с баланса, например, какому-то НПФ или страховой, или какому-то другому инвестору в форме ООО, или физическому лицу - любому контрагенту, который не является субъектом банковского регулирования, то для него это будет просто высокодоходная инвестиция. Сейчас на рынке в рублях пока еще сложно найти инструмент с двузначной доходностью. А для банка нагрузка на капитал, таким образом, снимается", - рассказал он.

"Все эти меры, о которых я говорю, справедливы и для ВТБ, и для других участников рынка", - отметил Пьянов.