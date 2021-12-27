"Русал" досрочно погасил 61,5 млрд руб. из кредита Сбербанку

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - "Русал" в декабре досрочно погасил 61,5 млрд рублей из кредита Сбербанка. Об этом сообщила компания в понедельник.

Кредит, обеспеченный акциями ПАО "ГМК "Норильский никель", был привлечен в 2010 году и пролонгирован в 2020 году с переносом даты окончательного погашения на декабрь 2027 года. Он состоит из долларового и рублевого траншей. В августе "Русал" досрочно выплатил по кредиту 27 млрд рублей. Таким образом, в 2021 году компания выплатила Сбербанку 88,5 млрд рублей, сказано в релизе.

Сейчас остаток задолженности перед Сбербанком по займу составляет $2,1 млрд и 18 млрд рублей. Согласно графику платежей, амортизация начинается с сентября 2024 года.

Текущее погашение вновь выполнено компанией за счет свободных денежных средств, "Русал" продолжит вести работу над оптимизацией кредитного портфеля и снижением стоимости заимствований, отметил директор по корпоративным финансам компании Алексей Гренков, процитированный в сообщении.

Ранее "Русал" заявил, что досрочно погашает часть кредита Сбербанка за счет средств от участия в buyback "Норникеля", которое принесло "Русалу" $1,42 млрд. Еще $618 млн компания получила в первом полугодии 2021 года в виде дивидендов от "Норникеля". Это позволило "Русалу" снизить чистый долг в январе-июне текущего года до $4,1 млрд с около $5,6 млрд (основная его часть приходится на кредит Сбербанка).