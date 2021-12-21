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Минпромторг РФ не ждет резких скачков мировых цен на металлы в 2022 году

Минпромторг РФ не ждет резких скачков мировых цен на металлы в 2022 году
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Министерство промышленности и торговли РФ не ожидает резкого изменения мировых цен на металлы в следующем году, заявил глава ведомства Денис Мантуров на пленарной сессии Госдумы во вторник.

"...Если будет серьезная флуктуация в следующем году на мировых рынках, хотя по прогнозам не видим каких-то резких скачков и изменений, у бюджета будет ресурс для того, чтобы предоставлять целевые средства в виде поддержки для отраслей экономики", - сказал он, комментируя меры по замене экспортных пошлин на металлы повышением НДПИ и введением акциза на сталь.

"Если мы говорим про постоянный механизм, то (...) повышение ставок НДПИ и акциз на жидкую сталь обеспечат поступления в бюджет примерно 130 млрд рублей по году. Но это будет, конечно же, с учетом плавающей ставки и зависит от того, как будет складываться мировая конъюнктура на эти металлы", - сказал Мантуров, добавив, что с момента резкого повышения цен по некоторым номенклатурам они снизились на 30-50%.

Для того, чтобы обезопасить отрасли потребления, в первую очередь машиностроение, стройку от резкого подорожания металлов, необходимо заключать прямые долгосрочные контракты, отметил министр. На данный момент прямые договоры по бюджетным стройкам и социально значимым объектам заключены с подрядчиками по 700 заказам.

"Это обеспечивает стабильность сохранения цен еще 2019 года плюс коэффициент-дефлятор", - сказал он.

Экспортные пошлины вступили в силу с 1 августа и действуют до конца года. С 1 января 2022 года начинает действовать повышенный НДПИ для металлургов и акциз на сталь.

Денис Мантуров Минпромторг

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