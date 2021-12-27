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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Япония выставила на продажу более 600 тыс. баррелей нефти из резерва

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Япония приступила к продаже нефти из стратегического резерва, присоединившись к ряду других стран, рассчитывающих за счет скоординированных действий ослабить давление на нефтяной рынок.

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Министерство торговли Японии сообщило, что выставило на продажу нефть из хранилищ в Сибуси с поставкой в период с марта по июнь.

На первом этапе Минторг продаст 100 тыс. килолитров (629 тыс. баррелей) нефти. Ведомство отслеживает ситуацию на нефтяном рынке и в дальнейшем может объявить о дополнительном высвобождении резервов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

Месяцем ранее президент США Джо Байден объявил о намерении продать 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR). Тогда же он сообщил, что этот шаг скоординирован с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей и Великобританией, которые рассчитывают совместными усилиями опустить цены на нефть.

Штаты приступили к реализации нефти из SPR в начале декабря, а на прошлой неделе Южная Корея объявила, что высвободит 3,17 млн баррелей нефти и нефтепродуктов из стратегических резервов в период с января по март 2022 года.

Другие участники соглашения, включая Китай, пока не сообщали о своих шагах.

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