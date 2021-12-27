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ВТБ в ноябре снизил запасы драгметаллов на 7,5 тонны

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - ВТБ, лидирующий среди российских банков по объему драгметаллов на балансе, в ноябре 2021 года снизил запасы на 7,5 тонны в пересчете на золото - до 28,9 тонны на начало декабря.

Как следует из отчетности кредитных организаций, опубликованной на сайте ЦБ РФ, Сбербанк также снизил запасы - на 1,6 тонны.

Самый большой прирост наблюдался у банка "Открытие" - 1,8 тонны.

В общей сложности запасы драгметаллов в кредитных организациях РФ в ноябре снизились в пересчете на золото на 8,8 тонны (12%) и составили на начало декабря 64,2 тонны.

Запасы драгметаллов в банках - достаточно условный показатель, он рассчитывается на конкретную дату и не отражает движение драгметаллов в другие дни. Тем не менее, он может служить иллюстрацией масштабов запасов золота в банках и общих трендов в этом сегменте.

ВТБ Сбербанк ЦБ РФ

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