Минцифры подготовило 10 мер поддержки телеком-отрасли

В их числе - послабления по "пакету Яровой"

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Минцифры подготовило пакет из 10 мер поддержки телеком-отрасли, включая оптимизацию применения требований "пакета Яровой", обсудит их через неделю с участниками рынка, сообщил журналистам глава ведомства Максут Шадаев.

"У нас 10 предложений. Там много, в том числе, сложных вопросов, связанных с корректировкой действующих норм - для того, чтобы снизить нагрузку на операторов финансовую... Мы пообсуждаем технологии имплементации так называемого закона Яровой - можно ли там найти какие-то дополнительные возможности для оптимизации", - сказал Шадаев.

Он уточнил, что предложения были подготовлены Минцифры совместно с участниками отрасли. Через неделю планируется совещание с ними для обсуждения инициатив.

Министр отметил, что операторы находятся в сложных условиях, когда у них остается все меньше ресурсов для модернизации сетей.

"Поэтому мы будем обсуждать, как сделать так, чтобы инвестиционную активность операторов при всех требованиях государства дополнительных все-таки обеспечить на нужном уровне", - сказал министр.