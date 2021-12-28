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Золото подорожало до максимума за пять недель

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Цены на золото во вторник выросли до максимального уровня за пять недель, поскольку сильные статданные из США и высокая инфляция так и не привели к скачку курса доллара и доходности гособлигаций.

Фьючерсы на золото на февраль к 13:19 по московскому времени выросли в цене на 0,43%, до $1816,5 за тройскую унцию. Котировки находятся у рекордной отметки с 19 ноября.

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Золото может продолжить подъем на этой неделе на фоне ослабления доллара, но этот рост будет непродолжительным, полагают аналитики Oanda.

"Попытки золота продемонстрировать значительное восстановление по-прежнему неубедительны, и трейдеры сокращают длинные позиции при первых признаках неприятностей", - говорится в сообщении Oanda.

Экономика США в третьем квартале выросла на 2,3% в пересчете на годовые темпы, оценка показателя была повышена с предыдущих 2,1%. Тем временем индекс PCE Core, ключевой показатель инфляции для Федрезерва, подскочил в ноябре на 4,7% относительно того же месяца прошлого года, максимальными темпами более чем за 30 лет.

Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 0,7%, до $23,15 за унцию, превысив отметку в $23 впервые за четыре недели.

золото

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