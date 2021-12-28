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ЦБ РФ продлил на три года резервные льготы по кредитам санкционным компаниям

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - ЦБ РФ продлил до конца 2024 года льготы по созданию резервов для кредитов тех заемщиков, финансовое положение которых ухудшилось из-за санкционных ограничений.

В РоссииЦБ продлит послабления санкционным компаниям в части резервов по кредитамЧитать подробнее

Соответствующее письмо за подписью первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина опубликовано во вторник на сайте регулятора.

В апреле 2018 года произошло самое масштабное и болезненное для российского бизнеса обновление "черного списка" с момента введения первых санкций. В SDN List вместе со своими владельцами тогда попали такие компании, как "Русал", En+, "Евросибэнерго", группа "ГАЗ", "Ренова", "Газпром бурение" и другие. Часть потом вышла из-под санкций после смены структуры собственности, часть остается в SDN List и поныне.

Тогда ЦБ дал российским банкам регуляторные послабления по резервам в отношении кредитов компаниям, которые вошли в "черный список". Регулятор разрешил банкам не ухудшать финансовое положение заемщика, качество обслуживания его долга, а также переводить ссуду в другую категорию качества, если положение компании или ее залога ухудшилось вследствие введения санаций.

Кроме того, в июле 2018 года ЦБ установил льготный расчет норматива Н6 (ограничивает максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков планкой 25% от капитала) для участников гособоронзаказа и санкционных компаний. Так, банки могут не признавать таких заемщиков связанными, даже если ухудшение экономического положения одного из них может стать причиной неисполнения обязательств перед банком другим заемщиком. Все эти льготы действовали до конца 2021 года.

Банк России Дмитрий Тулин

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