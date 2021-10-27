ЦБ продлит послабления санкционным компаниям в части резервов по кредитам

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Банк России продлит льготу по созданию резервов для кредитов тех заемщиков, чье финансовое положение ухудшилось из-за введенных против них санкций, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе регулятора.

Ранее о том, что ЦБ может не продлить эту льготу, заявил финансовый директор банка ВТБ Дмитрий Пьянов. "Мы получили соответствующее недвусмысленное письменное разъяснение Центрального банка", - сказал Пьянов.

В апреле 2018 года произошло самое масштабное и болезненное для российского бизнеса обновление "черного списка" с момента введения первых санкций. В SDN List США вместе со своими владельцами тогда попали такие компании, как "РусАл", En+, "Евросибэнерго", группа "ГАЗ", "Ренова", "Газпром бурение" и другие. Часть потом вышла из-под санкций после смены структуры собственности, часть остаётся в SDN List и поныне.

Тогда ЦБ дал российским банкам регуляторные послабления по резервам в отношении кредитов компаниям, которые вошли в "черный список". Регулятор, в частности, разрешил банкам не ухудшать финансовое положение заемщика, качество обслуживания его долга, а также переводить ссуду в другую категорию качества, если положение компании или ее залога ухудшилось вследствие введения санаций.

Кроме того, в июле 2018 года ЦБ установил льготный расчет норматива Н6 (ограничивает максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков планкой 25% от капитала) для участников гособоронзаказа и санкционных компаний. Так, банки могут не признавать таких заемщиков связанными, даже если ухудшение экономического положения одного из них может стать причиной неисполнения обязательств перед банком другим заемщиком. Все эти льготы действовали до 31 декабря 2018 года и впоследствии были пролонгированы до конца 2021 года.

Отмена этой и других льгот, включая льготу по резервам для украинских активов, а также активный рост активов негативно влияют на достаточность капитала ВТБ, указал Пьянов.

"Послабления по резеравам в отношении украинских активов действительно истекли в прошлом году, и мы не планировали их дополнительно продлевать. Они и так действовали долго, с 2014 года, и у банков было более чем достаточно времени, чтобы постепенно создать необходимые резервы. Некоторые банки это уже давно сделали. Также в этом году прибыль банков ожидается рекордной, так что проблем с дорезервированием возникнуть не должно", - заявили в свою очередь в пресс-службе ЦБ.

"В части резервов по компаниям под санкциями ситуация отличается, и мы планируем продление данных послаблений. Детали будут озвучены нами несколько позже", - добавили в Банке России.

ВТБ оценивает общий размер резервов по "ковидной, "санкционной" и "украинской" льготам на сумму свыше сотни миллиардов рублей. "Это влияет исключительно на пруденциальные резервы по 590-П. Мы знали об этой ситуации заблаговременно, и поэтому каждый квартал берем необходимую порцию резервов (...) "Ковидная" льгота истекла 1 апреля, нам ничего больше не требуется досоздавать по ней. А по "украинской" и "санкционной" льготе мы берем по ? в квартал необходимые резервы, и, следовательно, нам осталась ? взять в четвертом квартале.", - уточнил топ-менеджер.

"Отмена льгот приводит к тому, что, несмотря на 300-миллиардную прибыль, пополнение регуляторной прибыли в 2021 году измеряется лишь десятками миллиардов рублей, а не сотнями. И в сочетании со значительным приростом кредитного портфеля это приводит к уменьшению норматива достаточности базового капитала", - указал Пьянов.

"Мы стартовали с уровня 8,9% на начало года, соответственно, при минимальном нормативе 8% мы снизим его до уровня примерно 8,5%, потому что он не "лечится" выпуском субординированных облигаций. А регуляторная прибыль у нас в этом году будет гораздо меньше, чем МСФО", - добавил он.