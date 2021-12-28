АПИ просит пересмотреть законопроект о компенсации бизнесом вреда природе

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Ассоциация профессиональных инвесторов (АПИ) просит пересмотреть принятый на прошлой неделе Госдумой закон о ликвидации экологического вреда предприятиями. Соответствующее письмо направлено президенту РФ и в Совет Федерации.

АПИ просит исключить из закона положение, запрещающее распределение дивидендов при неуплате компенсационного платежа.

Речь идет об "усольском" законе (N4764-8), который получил название по г. Усолье-Сибирское (Иркутская область), где действовало предприятие "Усольехимпром", после прекращения его работы остались большие площади загрязненных земель, а также опасные промышленные объекты.

Закон был принят 21 декабря в третьем чтении и направлен в Совет Федерации.

Документ вводит в закон об охране окружающей среды понятие "компенсационный платеж" (ст. 56.4), его уплачивают владельцы промышленных предприятий при неисполнении обязательств по ликвидации причинённого вреда. Размер платежа рассчитывает Росприроднадзор по результатам выездной проверки. Платеж не может превышать сумму расчетных затрат на выполнение ликвидационных мероприятий и должен быть уплачен в течение шести месяцев со дня предъявления. В случае неисполнения акционерным обществом решения суда об уплате компенсационного платежа компания не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям до исполнения своих обязательств.

Как говорится в письме АПИ, с текстом которого ознакомился "Интерфакс", задача данной поправки - не дать распределить в пользу акционеров те деньги, которые подлежат выплате государству в качестве компенсационного платежа. Авторы письма считают, что положение в предлагаемой редакции подрывает основы корпоративного управления. В ассоциации напомнили, что условия выплаты дивидендов, закрепленные в корпоративном законодательстве, уже сейчас запрещают распределять в пользу акционеров те деньги, которые подлежат выплате государству в качестве компенсационного платежа.

"Мы считаем, что указанный закон подлежит отклонению Советом Федерации РФ и повторному рассмотрению Государственной Думой РФ с исключением положения, предусматривающего запрет на распределение дивидендов", - говорится в письме.