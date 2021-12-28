Число корпоративных банкротств в РФ почти не изменилось за январь-сентябрь

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Число банкротств в российском корпоративном секторе выросло всего на 0,2% за 9 месяцев 2021 года (к аналогичному периоду 2020 г.). Такие оценки приводятся в макроэкономическом и отраслевом обзоре российского рынка за 3-й квартал 2021 года, подготовленном группой "Coface Россия".

К аналогичному периоду 2019 года показатель показал снижение на 18,8%.

Согласно данным Coface, число кредиторов, намеренных обратиться в суд с заявлениями о банкротстве, по итогам 9 месяцев превысило число банкротств в 2021 году в 3,3 раза, тогда как в 2020 году количество таких кредиторов с намерениями судиться было в 2,6 раза выше, чем количество банкротств. Это "может привести к всплеску числа банкротств в конце 2021 или начале 2022 года", делают вывод эксперты в отчете.

По данным внутренней статистики Coface, за 9 месяцев 2021 года объем просроченной задолженности длительностью более 60 дней в российском корпоративном секторе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился по всем секторам, кроме автомобильной промышленности и сектора здравоохранения и фармацевтики, в которых объем таких просрочек вырос на 323,6% и 105,6% соответственно.

В целом снижение объема просроченной задолженности по отраслям говорит о том, что показатели финансового положения российского бизнеса постепенно улучшаются на фоне восстановления внутреннего спроса, следует из обзора.