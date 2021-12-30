Рынок акций РФ открылся повышением индекса МосБиржи на 0,4% благодаря растущей нефти

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг умеренно позитивной динамикой blue chips, отыгрывая рост нефтяных цен почти до $80 за баррель сорта Brent; индекс МосБиржи в начале торгов прибавил около 0,4%.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3754,66 пункта (+0,36%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют позитивную динамику в пределах 1,3%.

Подорожали акции "АЛРОСА" (+1,3%), расписки OZON (+1,1%), ценные бумаги АФК "Система" (+1%), ВТБ (+0,8%), "Магнита" (+0,8%), "Яндекса" (+0,7%), расписки TCS Group Holding (+0,7%), акции "Полюса" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), "Газпрома" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), Polymetal (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), Сбербанка (+0,2%, "префы" прибавили в цене 0,5%), "Татнефти" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), "Северстали" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

Подешевели акции "ММК" (-0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,3%), ценные бумаги "Русала" (-0,3%), "НЛМК" (-0,2%), "РусГидро" (-0,1%).

Доллар США по итогам первой минуты торгов составил 74,06 руб./$1 (+0,07 рубля).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренный рост российских акций в начале торгов 30 декабря связан, прежде всего, с благоприятной ситуацией на мировых нефтяных площадках. При этом эксперты "Интерфакс-ЦЭА" не исключают, что в ходе дальнейших торгов в четверг инициатива на рынке может плавно перейти к продавцам на фоне прогнозируемого ухудшения ситуации на мировых рынках капитала.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 незначительно выросли по итогам торгов в среду, и этого оказалось достаточно, чтобы они достигли очередных рекордов. Nasdaq Composite завершил сессию в минусе при низкой активности торгов в межпраздничный период. В центре внимания трейдеров остаются сообщения, касающиеся нового штамма COVID-19 "омикрон", и на данный момент сложилось мнение, что распространение этого штамма не потребует введения жестких карантинных мер, способных ограничить как мобильность людей, так и коммерческую активность.

Тем временем, индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США на вторичном рынке в ноябре упал на 2,2% относительно предыдущего месяца после скачка на 7,5% в октябре, сообщила Национальная ассоциация риэлторов (NAR). Эксперты в среднем ожидали роста на 0,5%. Снижение индекса относительно ноября прошлого года составило 2,7%. Таким образом, падение ускорилось по сравнению с октябрьскими 1,4%.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг утром демонстрируют смешанную динамику: японский Nikkei 225 снижается почти на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,448%, в то время как китайский CSI 300 растет на 1,03%, а гонконгский Hang Seng - на 0,18%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,07% к уровню закрытия предыдущего дня, что говорит о возможной отрицательной коррекции на фондовом рынке США в четверг.

В свою очередь цены на нефть в ходе утренних торгов 30 декабря продолжают умеренно повышаться. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $79,46 за баррель, что на 0,29% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $76,81 за баррель, прибавив 0,33% по отношению к закрытию 29 декабря.