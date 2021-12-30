Индекс PMI сферы услуг РФ в декабре вырос до 49,5 пункта

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Индекс PMI сферы услуг России в декабре 2021 года составил 49,5 пункта, поднявшись с ноябрьского значения 47,1 пункта, сообщается в материалах исследования IHS Markit. Данные указали на минимальное сокращение активности в секторе за три месяца.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в декабре составил 50,2 пункта по сравнению с 48,4 пункта в ноябре.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.

Данные за декабрь указали на уверенное падение новых заказов, полученных поставщиками услуг России. Темпы снижения в целом соответствовали тем, которые наблюдались в ноябре. Компании отмечали, что снижение клиентского спроса было связано с ростом числа случаев заражения вирусом и ограничениями из-за COVID-19.

Компании указали на возобновление снижения спроса со стороны иностранных клиентов в декабре, так как новые экспортные заказы упали. Несмотря на незначительные темпы сокращения, они были самыми высокими с января.

Как говорится в пресс-релизе, на фоне снижения притока новых заказов поставщики услуг сократили численность персонала в конце года. Занятость упала третий раз за последние пять месяцев, причем наиболее резкими темпами в 2021 году. Некоторые компании также отмечали, что это снижение было связано с усилиями по сокращению затрат на фоне резкого роста цен на производственные ресурсы.

"Сокращение рабочих мест в значительной степени было вызвано тем, что компании располагали достаточными мощностями для обработки поступающих новых заказов, поскольку в декабре уровень незавершенных заказов упал самыми быстрыми темпами за четыре месяца", - отмечается в обзоре.

Между тем, к концу 2021 года бремя затрат росло значительными темпами. Темпы инфляции закупочных цен ускорились четвертый месяц подряд до самого высокого уровня с мая. Наряду с неблагоприятным обменным курсом компании сообщали, что более высокие цены на сырье были связаны с увеличением расходов на транспортировку и заработную плату, а также с увеличением сборов субподрядчиков.

Несмотря на более быстрый рост производственных затрат, поставщики услуг в декабре зафиксировали самый медленный рост тарифов с августа. Тем не менее, уровень инфляции отпускных цен в целом был резким, поскольку многие компании стремились частично перекладывать затраты на клиентов.

Слабый спрос, неопределенность в связи с пандемией и опасения по поводу дальнейших ограничений передвижения повлияли на оптимизм компаний в декабре. Степень уверенности в перспективах производства на предстоящий год была наименее оптимистичной с октября 2020 года, говорится в отчете.