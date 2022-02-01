В январе индекс PMI обрабатывающих отраслей России поднялся до 51,8

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В январе 2022 года индекс PMI обрабатывающих отраслей России составил 51,8 пункта, слегка поднявшись с декабрьского значения 51,6 пункта, показало исследование IHS Markit.

"Хотя рост оказался и незначительным, общее улучшение деловой конъюнктуры в обрабатывающих отраслях России стало максимальным с мая 2021 года", - отмечается в пресс-релизе.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.

Поддержку общему расширению оказало более быстрое увеличение новых заказов в январе, говорится в отчете аналитиков. Темпы роста были самыми высокими с апреля 2019 года. Там, где сообщалось о росте новых продаж, компании связывали это с усилением деловой и потребительской активности. Российские производители также отметили более высокий спрос со стороны иностранных клиентов, поскольку новые экспортные заказы росли самыми быстрыми темпами с ноября 2020 года.

При этом несмотря на более высокий рост новых заказов, расширение производства было самым медленным за четыре месяца в начале 2022 года. В целом рост производительности был лишь незначительным, поскольку ограничения производственных мощностей тормозили этот рост.

В то же время производители товаров зафиксировали в январе скромный рост занятости. Тем не менее темпы создания рабочих мест были самыми высокими с ноября 2018 года. Компании стремились увеличить численность рабочих на фоне более сильного роста новых заказов и повышения производственных потребностей. Несмотря на усилия по увеличению пропускной способности за счет увеличения занятости, количество незавершенных заказов увеличилось впервые с августа 2017 года.

По данным исследования, инфляционное давление вновь усилилось в начале года. Задержки поставок и нехватка сырья привели к росту закупочных цен, поскольку бремя затрат росло самыми быстрыми темпами за последние шесть месяцев. Наряду с более резким ростом себестоимости, компании обрабатывающего сектора зарегистрировали ускорение роста отпускных цен; они стремились переложить более высокие затраты на клиентов за счет повышения своих цен, при этом отпускные цены росли заметно, достигнув максима с августа прошлого года.

Показатели поставщиков в производственном секторе в январе ухудшились в большей степени на фоне нехватки сырья и задержек с транспортировкой. Тем не менее, компании увеличивали закупочную активность более быстрыми темпами. Между тем запасы как до, так и после производства продолжали падать, хотя и самыми медленными темпами за последние три месяца.

Ожидания участников опроса относительно объемов производства на ближайшие двенадцать месяцев укрепились. Производители указали на наивысшую степень уверенности за девять месяцев в свете ожиданий дальнейшего рост клиентского спроса и инвестиций.