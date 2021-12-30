Дополнительные доходы бюджета РФ в 2021 году составили около 4 трлн рублей

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Дополнительные доходы федерального бюджета РФ в 2021 году составили порядка 4 трлн рулей, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

"Мы хорошо наполняем казну в этом году. У нас дополнительные доходы под 4 трлн рублей, и мы их направляли как на меры по борьбе с пандемией, так и на развитие экономики и поддержку граждан", - заявил Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Он отметил, что почти все эти средства были потрачены.

Министр добавил, что экономические итоги года будут неплохими.

"Несмотря на все сложности пандемии, она не прошла, никуда не делась и продолжается, тем не менее, экономические итоги неплохие. Мы ожидаем рост экономики порядка 4,5%. Мы ожидаем рост реальных доходов населения. Растет инвестиционная активность - порядка 8-9% к прошлому году, хотя понимаем, что этот показатель мог бы быть и более высоким", - отметил Силуанов. Он подчеркнул, что беспокойство вызывает ситуация с инфляцией в России.

Ранее сообщалось, что инфляция в РФ в 2021 году, по предварительным данным Росстата, оставила 8,39% после 4,9% в 2020 году и 3,0% в 2019 году. Инфляция в 2021 году стала максимальной с 2015 года (когда она равнялась 12,9%), в 2016 году рост цен равнялся 5,4%, в 2017 году рост цен составил минимальные за всю историю 2,5%, в 2018 году - 4,3%.