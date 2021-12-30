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Росстат уменьшил оценку падения ВВП РФ за 2020 год - с 3,0% до 2,7%

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Росстат уменьшил оценку падения ВВП РФ в 2020 году - до 2,7% с 3,0%, повысил оценку роста в 2019 году - до 2,2% с 2,0%, следует из сообщения статслужбы.

Уточненные оценки составили: ВВП за 2020 год - 107 трлн 315,3 млрд руб., ВВП за 2019 год - 109 трлн 608,3 млрд руб.

"Уточнение оценки ВВП за 2020 год основано на годовых итогах федеральных статистических наблюдений и данных ФТС России о динамике внешнеторговых операций за 2020 год относительно 2019 года. При выполнении расчетов за 2019 и 2020 годы учтены итоги разработки годовых таблиц ресурсов и использования товаров и услуг за 2019 год и актуализированные данные платежного баланса за эти годы", - отмечают в Росстате.

Предварительная оценка динамики ВВП за 2021 год, как ожидается, будет опубликована Росстатом в начале февраля 2022 года.

Рост ВВП РФ в 2021 году, исходя из последних цифр за ноябрь, может оказаться немного выше действующих прогнозов и составить 4,6-4,7%.

Росстат 

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