Путин заявил о росте ВВП РФ в 2021 году примерно на 4,5%

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Рост ВВП РФ в 2021 году оценивается примерно в 4,5%, заявил президент России Владимир Путин.

Об этом Путин сообщил в ходе встречи с главами ведущих итальянских компаний в режиме видеоконференции.

"Ключевым фактором инвестиционной привлекательности России является макроэкономическая стабильность, обеспечению которой мы уделяем и намерены уделять в будущем приоритетное внимание", - отметил президент.

"Подчеркну, что вызванный пандемией глобальный экономический кризис сказался на нашей стране не так существенно, не так значительно, как на других государствах", - добавил он.

"Это стало возможным во многом благодаря структурной надежности российской экономики", - заявил Путин.

Он также отметил, что безработица в РФ держится на исторических минимумах - 4,3% (по данным Росстата, в сентябре-ноябре - ИФ).

Как сообщалось, в 2020 году падение ВВП РФ, по последним данным Росстата, составило 2,7%.

Минэкономразвития прогнозирует рост российской экономики на уровне 3% в 2022-2024 годах. ЦБ РФ ожидает рост в интервале 2-3% в год в этот период.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по росту ВВП РФ в 2022 году равняется 2,4%.