Внешний долг РФ почти вернулся на доковидный уровень начала 2020 г.

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Внешний долг РФ в третьем квартале 2021 года увеличился на $17,2 млрд, до $490,6 млрд. Это следует из обновленной оценки, размещенной на сайте ЦБ РФ.

Этот рост произошел главным образом вследствие распределения в пользу России специальных прав заимствования (СДР) в размере $17,5 млрд в рамках решения МВФ о новом распределении СДР среди стран-членов после проведенной фондом эмиссии. Предоставление СДР странам в соответствии с установленными МВФ подходами отражается в составе внешнего долга Центрального банка.

Таким образом, уровень совокупной внешней задолженности РФ по состоянию на 1 октября 2021 года практически вернулся к уровню, на котором он был накануне распространения пандемии COVID-19 1 января 2020 года – он тогда составлял $491,3 млрд рублей. После введения в первом квартале 2020 года ограничений, связанных с пандемией короновируса, внешний долг РФ снизился к 1 апреля 2020 года на $32,7 млрд, или на 6,6%, до локального минимума $458,7 млрд. Только спустя шесть кварталов был вновь превышен уровень $490 млрд.

Как следует из сопоставления структуры долга на 1 января 2020 года и на 1 октября 2021 года, рост за этот период внешней задолженности ЦБ РФ на $17,6 млрд, до $31,5 млрд, был компенсирован снижением задолженности небанковских секторов экономики на $17,7 млрд, до $312,9 млрд.

В то же время долговые обязательства органов госуправления уменьшились на $2,2 млрд, до $67,7 млрд, в основном за счет уменьшения задолженности по валютным еврооблигациям на $1,9 млрд, до $20,3 млрд. По ОФЗ долг перед нерезидентами увеличился в долларовом эквиваленте только на $0,13 млрд, до $46,5 млрд (рост на 0,3%).

Банки РФ за это время, напротив, увеличили внешнюю задолженность – на $1,6 млрд, до $78,6 млрд.