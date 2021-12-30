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Цены и потребление на энергорынке России завершают год снижением

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Свободные цены на российском энергорынке по итогам торгов в четверг с поставкой на пятницу, 31 декабря, снизились в обеих зонах: в европейской части Росссии и на Урале (первая ценовая зона) - на 9,02%, до 1431,67 рубля/МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая зона) - на 8,55%, до 1009,18 рубля/МВт.ч, следует из материалов с сайта организатора торгов на энергобирже ОАО "АТС".

По отношению к итогам торгов на аналогичную дату прошлого года (сравниваем c 31 декабря 2020 года) индексы равновесных цен оказались выше на 33,5% в первой зоне и на 15,2% - во второй.

Энергопотребление в европейской части России и на Урале уменьшилось на 5,76% и составляет 2,45 млн МВт.ч, в Сибири - на 2,23%, до 661,56 тыс. МВт.ч.

Внутрисуточная волатильность в I зоне равняется 38,7%, в Сибири - 30,4%.

31 декабря 2021 года в стране объявлен нерабочим днем.

Основной объем электроэнергии в России продается и покупается на рынке на сутки вперед (РСВ), также на балансирующем рынке (БР) в режиме реального времени расторговываются отклонения потребления.

АТС Урал Сибирь

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