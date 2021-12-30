Бельгийцы в 2021 году сдали Нацбанку бельгийские франки на 2 млн евро

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Евро ввели в оборот 20 лет назад, 1 января 2002 года в 12 странах ЕС, включая Бельгию, однако на руках у бельгийцев еще остаются 17 млрд бельгийских франков, что соответствует примерно 426 млн евро. Об этом телеканалу RTBF сообщила представитель Нацбанка Бельгии Сара Бонмарьяж.

"Каждый день мы принимаем людей, которые приходят обменивать свои бельгийские франки. В 2021 году люди сдали 74 тысяч банкнот, обменяв около 2 млн евро", - сказала она.

В отличие от Франции, Италии и ряда других стран ЕС, Нацбанк Бельгии не прекращал принимать для обменабельгийские франки. Любая банкнота, выпущенная после 1944 года, до сих пор конвертируется в евро. При обмене на сумму свыше 3 тысяч евро необходимо доказать законность происхождения своих бельгийских франков.

Достаточно предъявить удостоверение личности, чтобы получить евро в обмен на бельгийские франки. При этом, уточняет RTBF, обмениваются только банкноты от 100 франков и выше. С 2004 года уже нельзя обменять банкноты в 20 и 50 франков. В результате таких банкнот не удалось обменять на сумму в 188 млн.