Dodo Brands в 2021 году увеличила продажи на 56% до 40,2 млрд рублей

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Компания Dodo Brands, которая развивает бренд "Додо Пицца", по итогам 2021 года увеличила общую выручку своей сети на 56%, до 40,2 млрд рублей.

Сопоставимые продажи (LfL) увеличились на 36% после роста на 5% в 2020 году. Об этом сообщил основатель и основной акционер компании Федор Овчинников в своих соцсетях.

За год было открыто 92 розничные точки, их общее количество достигло 771. В частности, сеть пиццерий приросла на 88 точек, до 765. Также было открыто четыре кофейни (всего их пять) и одна донерная.

Продажи в ресторанах выросли на 67%, до 13,9 млрд рублей. Число заказов за год увеличилось на 67%, до 33 млн. Средний чек повысился на 6%, до 423 рублей.

Продажи на доставку выросли на 47%, до 26,3 млрд рублей, количество заказов - на 33%, до 26 млн. Средний чек увеличился на 10%, до 1,011 тыс. рублей.

В структуре выручки сети Dodo Brands в России 72% приходится на цифровые каналы (сайт и приложение). 24% продаж обеспечивают кассы ресторанов, еще 4% – колл-центр.

Выручка управляющей компании Dodo Brands в прошлом году увеличилась на 58%, до 4,1 млрд рублей, EBITDA – более чем вдвое, до 460 млн рублей (по предварительным данным управленческой отчетности).

Dodo Brands работает в 15 странах (кроме РФ это Казахстан, Белоруссия, Румыния, Литва, Нигерия, Киргизия, Великобритания, Эстония, Узбекистан, Польша, Вьетнам, Словения, Китай и Германия). На долю выручки вне России по итогам года пришлось 14%.

Первая пиццерия "Додо Пицца" была открыта в 2011 году в Сыктывкаре. Компания развивается преимущественно по франчайзингу.