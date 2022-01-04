Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Apple стала первой в мире компанией с капитализацией в $3 трлн

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Капитализация Apple Inc. в понедельник на короткое время поднималась выше $3 трлн, однако не смогла удержаться на этом уровне.

Стоимость акций Apple по итогам торгов выросла на 2,5%, до $182,01. В ходе сессии цена бумаг достигала $182,88, что выше отметки в $182,86, соответствующей капитализации в $3 трлн.

Apple стала первой в мире публичной компанией, рыночная стоимость которой превысила отметку в $3 трлн. Компании потребовалось менее 500 дней, чтобы увеличить капитализацию на $1 трлн: 20 августа 2020 года рыночная стоимость Apple впервые поднялась выше $2 трлн.

Отметка в $1 трлн была пройдена в августе 2018 года.

Акции Apple подорожали на 34% в 2021 году и на 81% в 2020 году.

Apple

Новости

"Газпром" скорректировал цену на газ для Греции

"Газпром" скорректировал цену на газ для Греции

Фондовые индексы США завершили первую сессию 2022 года рекордным ростом

Техкомитет ОПЕК+ не нашел оснований для пересмотра плана по нефтедобыче

ЕК получила жалобу "Нафтогаза" на доминирующее положение "Газпрома" на рынке ЕС

ЕК получила жалобу "Нафтогаза" на доминирующее положение "Газпрома" на рынке ЕС

Рынок акций РФ начал год с бодрого роста

Tesla в IV квартале поставила новый рекорд по поставкам электрокаров

Tesla в IV квартале поставила новый рекорд по поставкам электрокаров

Нефть Brent подорожала до $78,32 за баррель

"Газпром" в 2021 году экспортировал в дальнее зарубежье 185,1 млрд куб. м газа

Миллер заявил, что в "Газпроме" ждут за 2021 год максимальную за его историю прибыль

Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье в 2021 году снизился на 2,2%

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });