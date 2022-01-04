Apple стала первой в мире компанией с капитализацией в $3 трлн

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Капитализация Apple Inc. в понедельник на короткое время поднималась выше $3 трлн, однако не смогла удержаться на этом уровне.

Стоимость акций Apple по итогам торгов выросла на 2,5%, до $182,01. В ходе сессии цена бумаг достигала $182,88, что выше отметки в $182,86, соответствующей капитализации в $3 трлн.

Apple стала первой в мире публичной компанией, рыночная стоимость которой превысила отметку в $3 трлн. Компании потребовалось менее 500 дней, чтобы увеличить капитализацию на $1 трлн: 20 августа 2020 года рыночная стоимость Apple впервые поднялась выше $2 трлн.

Отметка в $1 трлн была пройдена в августе 2018 года.

Акции Apple подорожали на 34% в 2021 году и на 81% в 2020 году.