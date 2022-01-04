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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Средняя цена нефти Urals за 2021 год выросла на 65% - до $69 за баррель

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Средняя цена на нефть марки Urals в январе-декабре 2021 года (среднегодовая) сложилась в размере $69 за баррель, в 2020 году - $41,73 за баррель. Такие данные приводятся в сообщении Минфина России.

Средняя цена на нефть марки Urals в декабре 2021 года сложилась в размере $72,71 за баррель, что в 1,5 раза выше, чем в декабре 2020 года ($49,37 за баррель).

Официальный расчёт цены нефти является основой для определения в дальнейшем пошлины на нефть на следующий месячный период. Она публикуется 15 числа каждого месяца или на следующий рабочий день после 15 числа, если оно приходится на выходной день. При определении пошлины используются данные мониторинга цен за вторую половину предшествующего и первую половину текущего месяца.

Минфин РФ

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