Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Рубль утром умеренно снизился к доллару и евро на фоне ухудшения внешней конъюнктуры

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" в четверг утром; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, а также роста геополитической напряженности в соседнем Казахстане, президент которого обратился к государствам-членам ОДКБ за помощью.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 76,78-76,95 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 76,9 руб./$1 (+10 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 87,0075 руб./EUR1 (+18,75 копеек к закрытию среды). Курс европейской валюты превысил отметку 87 руб./EUR1 впервые с 27 августа прошлого года. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла почти на 14 копеек к уровню закрытия 5 января, до 81,45 рубля.

Доллар при этом оказался на 2,61 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 2,94 рубля выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение курса рубля к доллару и евро на старте торгов 6 января обусловлено, прежде всего, ухудшением ситуации на мировых рынках капитала, в том числе развернувшимися вниз в рамках коррекции ценами на нефть. Поводами для активизации продавцов могли послужить как опасения возможного скорого повышения процентных ставок Федрезервом США, так и статистика распространения нового штамма "омикрон" COVID-19, что негативно скажется на темпах восстановления мировой экономики.

Фондовые индексы США снизились по итогам торгов в среду вслед за публикацией протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), показавшего "ястребиный" настрой руководителей американского ЦБ. "Участники заседания в основном отмечали, что с учетом их собственных прогнозов для экономики, рынка труда и инфляции может потребоваться более скорое, чем ожидалось ранее, повышение ставки или более быстрые темпы ее подъема", - говорится в протоколе заседания 14-15 декабря. Некоторые из руководителей ФРС также обращали внимание на то, что уже в скором времени после увеличения ставки Федрезерву, возможно, придется приступить к сокращению объема активов на балансе.

В центре внимания инвесторов на этой неделе также данные по рынку труда США. В четверг будет обнародован еженедельный отчет о количестве новых заявок на пособие по безработице, а в пятницу - декабрьские данные о числе рабочих мест и уровне безработицы. Опубликованный в среду отчет отраслевой организации ADP показал максимальный за 7 месяцев рост числа рабочих мест в частном секторе США в декабре - 807 тысяч. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 400 тысяч. В ноябре показатель увеличился на 505 тысяч.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг утром падают вслед за американским рынком: японский Nikkei 225 теряет 2,58%, китайский индекс CSI 300 опускается на 0,86%, гонконгский Hang Seng - на 0,36%, южнокорейский Kospi - на 0,77%, австралийский S&P/ASX 200 - на 2,72%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,39% к уровню закрытия предыдущего дня, что говорит о возможном сохранении негативных настроений на американском фондовом рынке 6 января.

Мировые цены на нефть в четверг утром также демонстрируют негативную динамику. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $79,64 за баррель, что на 1,44% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $76,76 за баррель, что на 1,4% ниже уровня на закрытие рынка 5 января.

Дополнительное давление на нацвалюту оказывает возросшая геополитическая напряженность в соседнем Казахстане, президент которого обратился к государствам-членам ОДКБ за помощью. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что банды, орудующие в стране, захватывают помещения, где есть стрелковое оружие, ведут бои с курсантами училищ. "Учитывая, что данные террористические банды являются по сути дела международными, они прошли серьезную подготовку за рубежом, их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии. В связи с этим, полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы", - сказал Токаев, его обращение транслировал гостелеканал "Хабар 24".

Совет коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принял решение направить в Казахстан миротворческие силы. "Советом коллективной безопасности ОДКБ принято решение о направлении Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране", - сообщили в пресс-службе ОДКБ.

Московская биржа

Новости по теме

Новости

Доллар США в ходе торгов превысил 77 руб./$1 впервые с 21 апреля 2021 года

Рынок акций РФ открылся падением индекса МосБиржи на 3,2%

Доллар США в ходе торгов превысил 76 руб./$1 впервые с 22 апреля 2021 г.

Рынок акций РФ в среду упал на фоне протестов в соседнем Казахстане

Рынок акций РФ в среду упал на фоне протестов в соседнем Казахстане

Цены на газ в Европе снова превысили $1000 за тысячу кубометров

"Газпром" скорректировал цену на газ для Греции

"Газпром" скорректировал цену на газ для Греции

Фондовые индексы США завершили первую сессию 2022 года рекордным ростом

Техкомитет ОПЕК+ не нашел оснований для пересмотра плана по нефтедобыче

ЕК получила жалобу "Нафтогаза" на доминирующее положение "Газпрома" на рынке ЕС

ЕК получила жалобу "Нафтогаза" на доминирующее положение "Газпрома" на рынке ЕС

Рынок акций РФ начал год с бодрого роста

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });