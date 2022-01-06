Рубль утром умеренно снизился к доллару и евро на фоне ухудшения внешней конъюнктуры

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" в четверг утром; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, а также роста геополитической напряженности в соседнем Казахстане, президент которого обратился к государствам-членам ОДКБ за помощью.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 76,78-76,95 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 76,9 руб./$1 (+10 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 87,0075 руб./EUR1 (+18,75 копеек к закрытию среды). Курс европейской валюты превысил отметку 87 руб./EUR1 впервые с 27 августа прошлого года. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла почти на 14 копеек к уровню закрытия 5 января, до 81,45 рубля.

Доллар при этом оказался на 2,61 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 2,94 рубля выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение курса рубля к доллару и евро на старте торгов 6 января обусловлено, прежде всего, ухудшением ситуации на мировых рынках капитала, в том числе развернувшимися вниз в рамках коррекции ценами на нефть. Поводами для активизации продавцов могли послужить как опасения возможного скорого повышения процентных ставок Федрезервом США, так и статистика распространения нового штамма "омикрон" COVID-19, что негативно скажется на темпах восстановления мировой экономики.

Фондовые индексы США снизились по итогам торгов в среду вслед за публикацией протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), показавшего "ястребиный" настрой руководителей американского ЦБ. "Участники заседания в основном отмечали, что с учетом их собственных прогнозов для экономики, рынка труда и инфляции может потребоваться более скорое, чем ожидалось ранее, повышение ставки или более быстрые темпы ее подъема", - говорится в протоколе заседания 14-15 декабря. Некоторые из руководителей ФРС также обращали внимание на то, что уже в скором времени после увеличения ставки Федрезерву, возможно, придется приступить к сокращению объема активов на балансе.

В центре внимания инвесторов на этой неделе также данные по рынку труда США. В четверг будет обнародован еженедельный отчет о количестве новых заявок на пособие по безработице, а в пятницу - декабрьские данные о числе рабочих мест и уровне безработицы. Опубликованный в среду отчет отраслевой организации ADP показал максимальный за 7 месяцев рост числа рабочих мест в частном секторе США в декабре - 807 тысяч. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 400 тысяч. В ноябре показатель увеличился на 505 тысяч.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг утром падают вслед за американским рынком: японский Nikkei 225 теряет 2,58%, китайский индекс CSI 300 опускается на 0,86%, гонконгский Hang Seng - на 0,36%, южнокорейский Kospi - на 0,77%, австралийский S&P/ASX 200 - на 2,72%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,39% к уровню закрытия предыдущего дня, что говорит о возможном сохранении негативных настроений на американском фондовом рынке 6 января.

Мировые цены на нефть в четверг утром также демонстрируют негативную динамику. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $79,64 за баррель, что на 1,44% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $76,76 за баррель, что на 1,4% ниже уровня на закрытие рынка 5 января.

Дополнительное давление на нацвалюту оказывает возросшая геополитическая напряженность в соседнем Казахстане, президент которого обратился к государствам-членам ОДКБ за помощью. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что банды, орудующие в стране, захватывают помещения, где есть стрелковое оружие, ведут бои с курсантами училищ. "Учитывая, что данные террористические банды являются по сути дела международными, они прошли серьезную подготовку за рубежом, их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии. В связи с этим, полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы", - сказал Токаев, его обращение транслировал гостелеканал "Хабар 24".

Совет коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принял решение направить в Казахстан миротворческие силы. "Советом коллективной безопасности ОДКБ принято решение о направлении Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране", - сообщили в пресс-службе ОДКБ.