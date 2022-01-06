Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Фондовые индексы США упали после публикации протокола декабрьского заседания ФРС

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США снизились по итогам торгов в среду вслед за публикацией протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), показавшего "ястребиный" настрой руководителей американского ЦБ.

"Участники заседания в основном отмечали, что с учетом их собственных прогнозов для экономики, рынка труда и инфляции может потребоваться более скорое, чем ожидалось ранее, повышение ставки или более быстрые темпы ее подъема", - говорится в протоколе заседания 14-15 декабря.

Некоторые из руководителей ФРС также обращали внимание на то, что уже в скором времени после увеличения ставки Федрезерву, возможно, придется приступить к сокращению объема активов на балансе.

"Мы полагаем, что ФРС будет повышать ставки быстрее, чем ожидается, и, возможно, приступит к сокращению объема активов на балансе раньше, чем ожидается, поскольку руководители ЦБ дают понять, что борьба с инфляцией для них сейчас важнее, чем предотвращение спада экономической активности", - отмечает главный инвестиционный директор Independent Advisor Alliance Крис Заккарелли.

Акции технологических компаний, наиболее чувствительные к подъему ставок, отреагировали снижением на публикацию протокола заседания ФРС.

Стоимость бумаг Alphabet Inc. упала на 4,6%, Nvidia Corp. - на 5,8%, Advanced Micro Devices Inc. - на 5,7%, Micron Technology Inc. - на 2%, Palantir Technologies Inc. - на 6,7%.

В центре внимания инвесторов на этой неделе также данные по рынку труда США. В четверг будет обнародован еженедельный отчет о количестве новых заявок на пособие по безработице, а в пятницу - декабрьские данные о числе рабочих мест и уровне безработицы.

Опубликованный в среду отчет отраслевой организации ADP показал максимальный за 7 месяцев рост числа рабочих мест в частном секторе США в декабре - 807 тыс. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 400 тыс. В ноябре показатель увеличился на 505 тыс.

"Средние темпы роста количества рабочих мест в частном секторе в четвертом квартале составили 625 тыс., превысив средний показатель всего 2021 года в 514 тыс. В целом в прошлом году было создано более 6 млн рабочих мест, однако их количество по-прежнему почти на 4 млн ниже доковидного уровня", - отмечает главный экономист ADP Нела Ричардсон.

Цена акций AT&T Inc. поднялась на 2,2%. Телекоммуникационная компания сообщила, что число подписчиков ее ключевого сервиса в сфере беспроводной связи в четвертом квартале увеличилось на 880 тыс., превысив прирост в 800 тыс., зафиксированный годом ранее.

Стоимость акций Ford Motor Co. опустилась на 2,7%. Автопроивзодитель сообщил, что его продажи в США в декабре были на 17,1% ниже, чем годом ранее, составив 173,74 тыс. автомобилей.

Бумаги General Motors Co., представившей в среду новый электрический пикап Chevrolet Silverado, подешевели на 4,6%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду упал на 392,54 пункта (1,07%) и составил 36407,11 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 92,96 пункта (1,94%) - до 4700,58 пункта.

Nasdaq Composite потерял 522,54 пункта (3,34%) и составил 15100,17 пунктов.

США S&P 500 Nasdaq Dow Jones

Новости

Доллар США в ходе торгов превысил 76 руб./$1 впервые с 22 апреля 2021 г.

Рынок акций РФ в среду упал на фоне протестов в соседнем Казахстане

Рынок акций РФ в среду упал на фоне протестов в соседнем Казахстане

Цены на газ в Европе снова превысили $1000 за тысячу кубометров

"Газпром" скорректировал цену на газ для Греции

"Газпром" скорректировал цену на газ для Греции

Фондовые индексы США завершили первую сессию 2022 года рекордным ростом

Техкомитет ОПЕК+ не нашел оснований для пересмотра плана по нефтедобыче

ЕК получила жалобу "Нафтогаза" на доминирующее положение "Газпрома" на рынке ЕС

ЕК получила жалобу "Нафтогаза" на доминирующее положение "Газпрома" на рынке ЕС

Рынок акций РФ начал год с бодрого роста

Tesla в IV квартале поставила новый рекорд по поставкам электрокаров

Tesla в IV квартале поставила новый рекорд по поставкам электрокаров

Нефть Brent подорожала до $78,32 за баррель

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });