Фондовые индексы США упали после публикации протокола декабрьского заседания ФРС

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США снизились по итогам торгов в среду вслед за публикацией протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), показавшего "ястребиный" настрой руководителей американского ЦБ.

"Участники заседания в основном отмечали, что с учетом их собственных прогнозов для экономики, рынка труда и инфляции может потребоваться более скорое, чем ожидалось ранее, повышение ставки или более быстрые темпы ее подъема", - говорится в протоколе заседания 14-15 декабря.

Некоторые из руководителей ФРС также обращали внимание на то, что уже в скором времени после увеличения ставки Федрезерву, возможно, придется приступить к сокращению объема активов на балансе.

"Мы полагаем, что ФРС будет повышать ставки быстрее, чем ожидается, и, возможно, приступит к сокращению объема активов на балансе раньше, чем ожидается, поскольку руководители ЦБ дают понять, что борьба с инфляцией для них сейчас важнее, чем предотвращение спада экономической активности", - отмечает главный инвестиционный директор Independent Advisor Alliance Крис Заккарелли.

Акции технологических компаний, наиболее чувствительные к подъему ставок, отреагировали снижением на публикацию протокола заседания ФРС.

Стоимость бумаг Alphabet Inc. упала на 4,6%, Nvidia Corp. - на 5,8%, Advanced Micro Devices Inc. - на 5,7%, Micron Technology Inc. - на 2%, Palantir Technologies Inc. - на 6,7%.

В центре внимания инвесторов на этой неделе также данные по рынку труда США. В четверг будет обнародован еженедельный отчет о количестве новых заявок на пособие по безработице, а в пятницу - декабрьские данные о числе рабочих мест и уровне безработицы.

Опубликованный в среду отчет отраслевой организации ADP показал максимальный за 7 месяцев рост числа рабочих мест в частном секторе США в декабре - 807 тыс. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 400 тыс. В ноябре показатель увеличился на 505 тыс.

"Средние темпы роста количества рабочих мест в частном секторе в четвертом квартале составили 625 тыс., превысив средний показатель всего 2021 года в 514 тыс. В целом в прошлом году было создано более 6 млн рабочих мест, однако их количество по-прежнему почти на 4 млн ниже доковидного уровня", - отмечает главный экономист ADP Нела Ричардсон.

Цена акций AT&T Inc. поднялась на 2,2%. Телекоммуникационная компания сообщила, что число подписчиков ее ключевого сервиса в сфере беспроводной связи в четвертом квартале увеличилось на 880 тыс., превысив прирост в 800 тыс., зафиксированный годом ранее.

Стоимость акций Ford Motor Co. опустилась на 2,7%. Автопроивзодитель сообщил, что его продажи в США в декабре были на 17,1% ниже, чем годом ранее, составив 173,74 тыс. автомобилей.

Бумаги General Motors Co., представившей в среду новый электрический пикап Chevrolet Silverado, подешевели на 4,6%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду упал на 392,54 пункта (1,07%) и составил 36407,11 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 92,96 пункта (1,94%) - до 4700,58 пункта.

Nasdaq Composite потерял 522,54 пункта (3,34%) и составил 15100,17 пунктов.