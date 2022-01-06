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Нефть перешла к росту, цена Brent превысила $82 за баррель

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли от снижения к активному росту в ходе торгов в четверг на фоне перебоев поставок и сокращения запасов в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:25 мск в четверг составляет $82,11 за баррель, что на $1,31 (1,62%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $79,25 за баррель, что на $1,4 (1,8%) выше итогового значения предыдущей сессии.

В среду обе марки подорожали примерно на 1%.

Холодная погода в Канаде и на севере США угрожает добыче нефти в этом регионе, пишет Trading Economics. Кроме того, в центре внимания трейдеров остаются массовые протесты в Казахстане, которые также могут привести к перебоям поставок. В Ливии добыча упала примерно на 40% из-за беспорядков.

Между тем накануне стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,14 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения на 3,65 млн баррелей.

Тем временем запасы бензина выросли на 10,13 млн баррелей, дистиллятов - на 4,42 млн баррелей. Аналитики ожидали роста резервов бензина на 1,75 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

нефть

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