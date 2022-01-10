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Экономический ущерб от беспорядков в Казахстане оценили в $2-3 млрд

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Экономический ущерб от беспорядков в Казахстане может составить $2-3 млрд, сообщила пресс-служба президента страны.

По ее данным, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Токаев в беседе сообщил, что "насильственные действия террористов повлекли многочисленные жертвы среди сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей, пострадало около 1300 объектов предпринимательства, совершены нападения на более чем 100 торговых центров, банков, сожжено около 500 полицейских машин".

По оценке Токаева, "предварительный экономический ущерб государству может составить $2-3 млрд", говорится в сообщении пресс-службы.

Последствия беспорядков в Казахстане

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Казахстан Касым-Жомарт Токаев

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