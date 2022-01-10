ЦБ во II квартале 2021 года снизил долю долларовых активов в резервах еще на $23 млрд

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Банк России во втором квартале 2021 года снизил объем резервных валютных активов, инвестированных в активы, номинированные в долларах США, на $22,9 млрд, или на 19%, до $96,0 млрд со $118,9 млрд.

Данные о структуре валютных активов на 30 июня 2021 года опубликованы в обзоре деятельности ЦБ по управлению валютными активами. Такие данные публикуются не ранее чем через шесть месяцев после окончания рассматриваемого периода, что обусловлено высокой чувствительностью цен на мировых финансовых рынках к действиям крупнейших участников рынка, в том числе Банка России.

В первом квартале 2021 года объем номинированных в долларах США активов снизился на $5,8 млрд, в четвертом квартале 2020 года - на $2,1 млрд. Таким образом, за два первых квартала 2021 года и четвертый квартал 2020 года они снизились на $30,7 млрд, или на 24%.

Общий объем резервных активов за второй квартал увеличился на $16,4 млрд - до $585,3 млрд.

В их составе за это время увеличились инвестиции в активы, номинированные в евро, в долларовом эквиваленте на $25,2 млрд, до $189,1 млрд.

Активов в китайских юанях стало больше на $1,6 млрд ($76,7 млрд), в японских иенах - на $3,8 млрд ($33,4 млрд), канадских долларах - на $2,2 млрд ($17,6 млрд), австралийских долларах - на $1,3 млрд ($5,9 млрд), в сингапурских долларах - на $0,6 млрд ($1,8 млрд).

Объем активов в фунтах стерлингов за это время уменьшился на $0,1 млрд, до $38,0 млрд.

Кроме того, увеличилась стоимость золотых активов - на $4,7 млрд, до $127,0 млрд.

В результате доля активов, номинированных в долларах США, за второй квартал уменьшилась до 16,4% с 20,9%. Для сравнения: в конце 2019 года она составляла 24,5%, в середине 2020 года - 22,2%.

Увеличилась доля активов в евро - до 32,3% с 28,8% (в конце 2019 года она составляла 30,8%), в японской иене - до 5,7% с 5,2% (в конце 2019 года - 3,5%), в канадских долларах - до 3,0% с 2,7%, в австралийских долларах - до 1,0% с 0,8%, в сингапурских долларах - до 0,3% с 0,2%.

Снизилась доля активов в юанях - до 13,1% с 13,2%, в фунтах стерлингов - до 6,5% с 6,7%,

Доля активов в золоте увеличилась до 21,7% с 21,5%.