JCB намерена зарегистрировать технологии под СПИК по выпуску спецтехники в РФ

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Британский производитель дорожно-строительной и специализированной техники JCB подал заявки на регистрацию технологий под выпуск машин в РФ в рамках специнвестконтракта (СПИК), сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По словам министра, JCB намерен выйти на конкурсные процедуры по заключению СПИК на производство экскаваторов-погрузчиков и телескопических погрузчиков.

"Мы заинтересованы в создании современных производств в России и поддерживаем такие решения. Конечно, то, с кем в итоге будут заключены СПИК, зависит от результата конкурса, его могут выиграть другие - как российские, так и иностранные производители. Европейские компании учитывают в своих планах и промышленной политике стратегию вхождения на российский рынок со своими технологиями и продукцией - значит, он интересен для производителей из Западной Европы, из Великобритании", - сказал Мантуров.

В пресс-службе Минпромторга добавили, что проект распоряжения, расширяющего перечень технологий для заключения соответствующих СПИК, внесен в правительство. После его утверждения будет возможно проведение конкурса на заключение контракта, в котором смогут принять участие заинтересованные производители.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал в СМИ, что JCB планирует строить сборочный завод спецтехники на 300 рабочих мест в индустриальном парке "Есипово" в Солнечногорском районе Подмосковья, рядом с расположенным там же заводом Mercedes-Benz. В конце 2016 года Воробьев в своих официальных аккаунтах в соцсетях сообщал, что JCB открыла в Солнечногорском районе комплекс по промышленной сборке замлеройных машин. Инвестиции составили 2,4 млрд руб., было создано 250 рабочих мест.

Против размещения в РФ локального производства JCB высказывалась ассоциация "Росспецмаш", представляющая интересы отечественных производителей сельскохозяйственной и специализированной техники.

"Ведомости" писали, что осенью 2021 года ассоциация направляла в Минпромторг письмо за подписью ее главы Константина Бабкина. В письме говорилось, что иностранный производитель, с которым может быть заключен СПИК выпуску в РФ телескопических погрузчиков и двигателей для них, может вместо инвестиций в локализацию, подготовку конструкторов, инженерных и научных кадров направить средства в продвижение своей продукции на российском рынке. Получение льгот по СПИК иностранной компанией приведет к снижению объемов продаж отечественных производителей, отмечали в Росспецмаше.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", российское представительство JCB (ООО "Джей Си Би Раша") стабильно прибыльно и наращивает выручку. По итогам 2020 года выручка компании составила 11,2 млрд руб. (+25,7%), чистая прибыль - 985,3 млн руб. против 457,7 млн руб. в 2019 году.