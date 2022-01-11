Brent подорожала до $81,24 за баррель после снижения цены накануне

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются в ходе торгов во вторник, восстанавливаясь после снижения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:58 по московскому времени во вторник составляет $81,24 за баррель, что на $0,37 (0,46%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $0,88 (1,08%) - до $80,87 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $78,74 за баррель, что на $0,51 (0,65%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов в понедельник стоимость этих контрактов опустилась на $0,67 (0,85%) и составила $78,23 за баррель.

Давление на котировки накануне оказали опасения по поводу спроса на фоне быстрого распространения нового штамма коронавируса "омикрон".

В китайском городе Тяньцзинь недалеко от Пекина началось тестирование населения на COVID-19 после того, как у 20 человек обнаружили коронавирус, сообщили государственные СМИ в выходные. Новые заражения выявили 7 и 8 января, при этом у двух человек подтвердилось заражение штаммом "омикрон".

Во вторник на рынок вернулся некоторый аппетит к риску, при этом поддержку ценам на нефть оказало ослабление доллара США.

Тем временем Ливия постепенно восстанавливает добычу после снижения на прошлой неделе из-за временного закрытия ключевого нефтепровода на востоке страны. После завершения работ на объекте производство выросло на 900 тыс. б/с, сообщает агентство Bloomberg.