Трафик онлайн-кинотеатров могут исключить из требований "пакета Яровой"

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Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Нормы о хранении трафика онлайн-кинотеатров и цифрового эфирного ТВ могут исключить из "пакета Яровой" в рамках первого пакета мер поддержки телеком-отрасли. Об этом "Интерфаксу" сообщили источники, знакомые с последней версией документа.

"В части "пакета Яровой" предлагается исключить из объема емкости хранилища доверенный трафик ОРИ (организаторы распространения информации - ИФ), первый и второй мультиплекс (цифрового эфирного ТВ - ИФ), аудиовизуальные сервисы и т.д.", - сказал один из собеседников агентства. Еще два источника подтвердили, что этот пункт содержится в пакете мер.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что проект документа, содержащего десять мер поддержки телеком-отрасли, в январе-феврале планируется представить на рассмотрение комитета Госдумы по информполитике.

По словам собеседников "Интерфакса", в ближайшее время планируется совещание в администрации президента РФ для обсуждения пакета мер, но его дата пока не назначена.

Предлагаемые меры поддержки российской телеком-отрасли

В рамках мер поддержки планируется обязать иностранные ИТ-компании отчислять часть выручки в фонд универсальной услуги, из которого финансируется проект устранения цифрового неравенства в стране.

В пакет мер также включены: льготное кредитование на покупку российского оборудования; инвестиционный налоговый вычет; применение механизма СЗПК для компаний отрасли; снижение платы за радиочастотный спектр; управление спектром.

Кроме того, планируется разработать методику оценки потерь операторов - в том числе, от реализации проекта "доступный интернет". Также в документе затронуты вопросы антимонопольного регулирования, рассказали источники "Интерфакса".

В конце ноября Шадаев говорил, что пакет предусматривает 10 мер поддержки телеком-отрасли, включая оптимизацию применения требований "пакета Яровой". Министр отмечал, что пакет мер будет направлен на снижение финансовой нагрузки на операторов связи. Он уточнял, что предложения были подготовлены Минцифры совместно с представителями отрасли.