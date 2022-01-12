Плодоовощная продукция в РФ "отметила" новый год заметным ростом цен

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Плодоовощная продукция, которая в прошлом году во многом "способствовала" повышению инфляции, и новый год начала с заметного роста цен в отличие от другой продукции.

Как сообщил Росстат в среду, с 1 по 10 января она подорожала в среднем 3,1%. Выше этого показателя были темпы роста цен на огурцы - на 7,4%, помидоры - на 6,7%, капусту - на 6%, бананы - на 3,8%, морковь - на 3,6%.

Картофель и репчатый лук подорожали на 1,6%, свекла - на 1,4%, яблоки - на 0,8%.

Росстат уточнил, что в 49 регионах цены на огурцы выросли на 1-7%, в 20 - на 7,1-12%, в 11 - на 12,1-20,8%. В четырех субъектах цены снизились на 0,3-3%. Цены на помидоры в 43 регионах повысились на 0,1-8%, в 24 - на 8,1-12%, в 10 - на 12,1-29,8%. В семи субъектах цены снизились на 0,1-5,1%. Капуста в 50 регионах подорожала на 0,3-7%, в 24 - на 7,1-11%, в 10 - на 11,1-17,6%. В Чукотском автономном округе цены на эти овощи не изменились.

Росстат также сообщил, что цены на гречневую крупу в первую декаду января выросли на 0,8%, на сахар-песок - на 0,7%, на подсолнечное масло - на 0,2%, на яйца - на 0,1%.

В то же время курятина подешевела на 0,1%, мясные консервы для детского питания - на 0,3%, свинина и фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,1%.

Как сообщалось, продовольственная инфляция в 2021 году составила 10,6%.