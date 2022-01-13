Цены на энергорынке европейской части РФ и Урала выросли за 2021 год на 16%

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Свободные цены на энергорынке первой зоны (европейская часть РФ и Урал) в 2021 году продемонстрировали существенный рост: они скорректировались вверх на 15,92% и впервые в истории конкурентной биржи преодолели планку в 1400 руб./МВт.ч, достигнув 1405,1 руб./МВт.ч, следует из материалов информационного терминала "ЭФиР".

Энергоцены в Сибири (вторая ценовая зона) тоже развернулись к росту, увеличившись на 7,4% - до исторических 936,87 руб./МВт.ч.

По сравнению с предыдущими рекордными отметками биржи - 1287,32 руб./МВт.ч (I зона, 2019 год) и 914,26 руб./МВт.ч (II зона, 2015 год) - индексы равновесных цен прошлого года оказались выше на 9,15% и 2,5%, соответственно.

I зона

Итак, энергоцены в первой зоне поднялись за 2021 год до 1405,1 руб./МВт.ч и установили новый исторический "потолок".

Согласно данным с сайта организатора торгов на энергобирже ОАО "АТС", минувший год начался в I ц.з. с январской отметки в 1340,27 руб./МВт.ч. Она не только на 7,3% превысила итоги декабря, но и на 1,1% - результаты максимального для 2020 года июля (1326,22 руб./МВт.ч).

Между тем в феврале энергоцены поднялись еще почти на 2% - до 1366,06 руб./МВт.ч, пробив исторический рекорд апреля 2019 года (1364,46 руб./МВт.ч). В марте достигнутый успех был закреплен: индекс вырос еще на 0,6% - до 1374,04 руб./МВт.ч.

Следующие два весенних месяца энергоцены снижались: в апреле - на 5,2%, но все еще превышали уровень в 1300 руб./МВт.ч, а в мае - еще на 3,85%, до наименьших в 2021 году 1252,73 руб./МВт.ч.

Минимальные отметки минувшего года по неделе и суткам были зафиксированы в I зоне именно в мае. Так, в период с 3 по 9 мая индекс опустился до 1207,77 руб./МВт.ч, а праздничного 9 числа он единственный раз за минувший год упал ниже "тысячной" отметки - до 952,51 руб./МВт.ч.

Лето 2021 года - это время роста и рекордов для первой зоны энергобиржи. Итак, энергоцены в I ц.з. увеличивались все три летних месяца и каждый раз обновляли исторический максимум. Так, в июне они достигли 1391,6 руб./МВт.ч, продемонстрировав самое значительное колебание за прошлый год - рост на 11,1%, в июле подросли на 7,8% - до 1499,96 руб./МВт.ч, а в августе - еще на 6,8%, до рекордных 1601,49 руб./МВт.ч.

В августе в I ц.з. были установлены максимальные исторические отметки по семидневке и суткам.

Суточный максимум сложился 9 числа: индекс в I ц.з. впервые за время существования конкурентной биржи поднялся выше планки в 1700 руб./МВт.ч - до 1754,73 руб./МВт.ч. Это был одиннадцатый по счету раз, когда в 2021 году обновлялся исторический "потолок" по суткам: впервые это произошло 25 января (1491,72 руб./МВт.ч), затем 27 марта (1499,45 руб./МВт.ч), дважды в июне (11 и 14 числа - 1513,99 и 1517,09 руб./МВт.ч) и 6 раз в июле (3-го числа - 1520,97 руб./МВт.ч, 9-го - 1532,2 руб./МВт.ч, 13-го - 1557,47 руб./МВт.ч, 14-го - 1597,04 руб./МВт.ч, 20-го - 1601,35 руб./МВт.ч и 21-го - 1673,33 руб./МВт.ч).

В разрезе понедельной расторговки энергоцены в I зоне в 2021 году пробивали исторические максимумы 5 раз. Так, на семидневке с 22 по 28 марта индекс подрос до 1456,58 руб./МВт.ч, 12-18 июля - до 1536,48 руб./МВт.ч, а в последний летний месяц был на пике три недели подряд: достиг 1536,49 руб./МВт.ч, потом 1614,02 руб./МВт.ч и остановился на 1636,65 руб./МВт.ч (9-15 августа).

После летних рекордов и ценовых взлетов энергоцены в I ц.з. осенью скорректировались вниз: в сентябре упали на 5,1% - до 1520,02 руб./МВт.ч, в октябре - на 8,25% - до 1394,64 руб./МВт.ч и в ноябре - еще на 0,3%, до 1389,86 руб./МВт.ч.

В последний месяц года индекс развернулся к росту и поднялся до 1427,49 руб./МВт.ч (плюс 2,7%).

Сибирь

Свободные цены на энергорынке в Сибири второй раз за время существования конкурентной биржи преодолели за год отметку в 900 руб./МВт.ч. Ранее историческим "потолком" для II ц.з. считались 914,26 руб./МВт.ч, установленные в 2015 году, но за 2021-й индекс поднялся до 936,87 руб./МВт.ч.

Два оставшихся исторических рекорда 2015 года - по суткам (1324,44 руб./МВт.ч, 21 февраля) и неделе (1157,79 руб./МВт.ч, 23 февраля - 1 марта) - пока остались непокоренными.

Итак, 2021 год начался во II зоне, как и в первой, с роста: за январь энергоцены увеличились по сравнению с декабрем 2020 года почти на 4% - до 924,05 руб./МВт.ч. Трижды за этот месяц - 25, 26 и 27 января - суточные энергоцены в Сибири находились выше "тысячной" отметки.

В феврале индекс во II зоне скорректировался на 4,4% вниз и составил 883,42 руб./МВт.ч. В середине месяца здесь было зафиксировано первое значительное ценовое падение: индекс ежедневно снижался с 6 февраля, а 12 числа рухнул на 50% - до 393,51 руб./МВт.ч. До середины мая это значение считалось минимальным в 2021 году.

Следующие два месяца энергоцены росли, обновляя годовой максимум. Так, в марте они поднялись на 6,8% - до 943,41 руб./МВт.ч, в апреле - еще на 2,3%, до 964,79 руб./МВт.ч.

В конце марта - 25 числа - индекс в Сибири впервые в 2021 году преодолел отметку в 1100 руб./МВт.ч, достигнув 1125,81 руб./МВт.ч. Эта планка почти до конца года считалась наибольшей за сутки и была перекрыта только 27 декабря, когда энергоцены выросли до 1146,21 руб./МВт.ч.

Итоги последней полной недели марта (с 22 по 28-ое) стали максимальными в 2021-м, достигнув 1058,9 руб./МВт.ч.

В мае и июне энергоцены развернулись в противоположную сторону: они снижались и пробивали годовое "дно". В последний весенний месяц они продемонстрировали самое существенное колебание за минувший год: упали на 9,7%, до 871,07 руб./МВт.ч. Лето началось со снижения на 1,2% - до наименьших 860,56 руб./МВт.ч.

Именно в мае и июне во II зоне сложились годовые минимумы 2021 года по суткам и неделе. Так, 15 мая индекс рухнул на 73,5% относительно итогов предыдущего дня, до 244,64 руб./МВт.ч. Ниже уровня в 300 руб./МВт.ч энергоцены в 2021 году опускались также 6 июня - до 258,13 руб./МВт.ч. Результаты семидневки, захватившей этот летний день, стали наименьшими в 2021-м - 778,01 руб./МВт.ч (с 31 мая по 6 июня).

В июле индекс после минимумов скорректировался на 7,8% вверх - до 927,44 руб./МВт.ч, но завершилась летняя пора все же снижением: за август энергоцены "потеряли" 5,8%, составив 873,92 руб./МВт.ч.

Все оставшиеся четыре месяца прошлого года индекс во II зоне уверенно рос и три последних из них - пробивал годовую максимальную планку. В сентябре он увеличился на 7,7% - до 941,08 руб./МВт.ч, в октябре - почти на 6%, до 996,8 руб./МВт.ч. А в ноябре и декабре он держался уже выше "тысячного" уровня: достиг 1002,8 и 1017,55 руб./МВт.ч, соответственно.

Итоги декабря в I зоне

Энергоцены в первой зоне энергорынка РФ после трех месяцев снижения осенью скорректировались в декабре на 2,7% вверх - до 1427,49 руб./МВт.ч, следует из данных "АТС". По отношению к результатам декабря 2020 года они выросли на 14,3%.

"По сравнению с ноябрем в декабре 2021 года спрос с учетом перетока из зоны вырос на 7,6 ГВт.ч в среднем за час при снижении температуры наружного воздуха. Рост предложения превышал увеличение спроса, однако происходил в основном за счёт ввода в работу из ремонтов и холодного резерва оборудования ТЭС, содержащего в том числе предложение с ценами в заявках, превышающими равновесный уровень прошлого месяца. На фоне изменения состава включенного оборудования ТЭС также отмечен рост средних цен ценового предложения", - сообщили агентству в "Совете рынка".

В результате увеличение объемов относительно эффективного предложения отставало от роста спроса на величину около 0,9 ГВт.ч в среднем за час, что обусловило рост индекса РСВ (на рынке на сутки вперед - ИФ), пояснили эксперты ассоциации.

"Наибольший рост цен зафиксирован в западной части ОЭС Центра (в среднем +7,6%) на фоне сокращения предложения ТЭС и выработки АЭС при усилении в отдельные сутки ограничений на переток со стороны восточной части ОЭС Центра. Также заметный рост цен отмечен в регионах Северного Кавказа (+5,5%) при усилении ограничений на переток в данные регионы со стороны остальной части ОЭС Юга", - уточнили в "Совете рынка".

По данным экспертов ассоциации, наименьший рост индекса РСВ (в среднем менее 1%) отмечен на территории ОЭС Средней Волги и западной части ОЭС Урала, где предложение увеличилось в большей степени.

"В целом по ценовой зоне индекс РСВ вырос на 2,7%. При этом, 24 декабря уровень планового потребления в первой ценовой зоне обновил максимум за 2021 год и составил 110,6 ГВт.ч в среднем за час", - подытожили в "Совете рынка".

Согласно данным "АТС", суточный минимум прошлого месяца был зафиксирован в I зоне 12 декабря, когда энергоцены единственный раз за месяц упали ниже уровня в 1300 руб./МВт.ч - до 1234,59 руб./МВт.ч.

Суточный максимум сложился в последний рабочий день года - 30 числа - в размере 1573,65 руб./МВт.ч.

В разрезе понедельной расторговки индекс в I ц.з. преимущественно рос, двигался волнообразно. Так, на первой неполной семидневке декабря, начавшейся с 29 ноября, индекс вырос на 1,1%, до 1431,69 руб./МВт.ч. Далее он снизился на 4,8% - до 1362,82 руб./МВт.ч. Три оставшиеся недели энергоцены держались выше планки в 1400 руб./МВт.ч: сначала они выросли на 5,8%, упали на 1,6% и вновь подросли на 0,5%.

Энергопотребление в I зоне в декабре составило 78,45 млн МВт.ч. По сравнению с ноябрем спрос вырос на 11,4%, а по отношению к декабрю 2020 года - на 4,9%.

В структуре генерации первой зоны доля производства ТЭС выросла еще на 2,216 п.п., до 68,406%. Доля выработки ГЭС снизилась на 0,395 п.п., до 5,475%, АЭС - на 1,811 п.п., до 26,119%.

Итоги декабря во II зоне

В последний месяц прошлого года свободные цены на энергорынке Сибири достигли максимума 2021 года: они выросли на 1,5% - до 1017,55 руб./МВт.ч. По отношению к итогам декабря 2020 года они увеличились на 14,3%

"Относительно ноября 2021 года в декабре спрос с учетом перетока из зоны вырос на 1,6 ГВт.ч в среднем за час на фоне похолодания. Предложение выросло соразмерно за счёт объемов ТЭС (главным образом из-за ввода в работу оборудования из холодного резерва), включающих в себя также предложение с ценами в заявках выше индекса РСВ ноября 2021 года. Как следствие, рост относительно эффективного предложения отставал от увеличения спроса (разница составила около 0,2 ГВт.ч в среднем за час), и индекс РСВ вырос на 1,5%", - прокомментировали "Интерфаксу" в "Совете рынка" декабрьскую ситуацию на энергорынке II зоны.

Рост цен наблюдался практически во всех регионах Сибири. При этом в Иркутской области отмечено снижение индекса РСВ на 1,9%: выдача мощности с территории региона в течение декабря была ограничена, что способствовало увеличению в данном регионе объемов доступной относительно эффективной генерации, уточнили эксперты ассоциации.

"В конце декабря в связи с превышением темпами изменения равновесных цен предельных значений для трехдневного (11,75%) и семидневного периодов (10,09%) во второй ценовой зоне применялся специальный режим расчета цен ("ценовое сглаживание"). Механизм применялся в период с 31 декабря 2021 года по 6 января 2022 года", - добавили в "Совете рынка".

Согласно материалам "АТС", наименьший индекс в Сибири сложился 21 декабря в размере 706,55 руб./МВт.ч. Далее последовало 6 дней непрерывного роста, и 27 числа во II зоне был установлен максимум как декабря, так и всего 2021 года в целом - 1146,21 руб./МВт.ч.

Что касается понедельной расторговки, то колебание индекса во II ц.з. в декабре было аналогично его колебанию в первой зоне. Так, сначала энергоцены выросли на 2,45% - до 1032,38 руб./МВт.ч, далее последовало почти такое же снижение - на 2,7%, до 1004,08 руб./МВт.ч. В середине месяца индекс скорректировался на 3,45% вверх - до 1038,7 руб./МВт.ч. На следующей семидневке он единственный раз в декабре опустился ниже "тысячной" отметки - на 7,8%, до 957,4 руб./МВт.ч. Между тем, на неделе на стыке 2021 и 2022 годов индекс снова развернулся к росту, прибавив 9,5%, до 1048,08 руб./МВт.ч.

Энергопотребление в Сибири увеличилось за прошлый месяц на 9,4% по сравнению с ноябрем 2021 года и на 1,7% - с декабрем 2020 года, до 20,159 млн МВт.ч.

В структуре генерации Сибири доли производства ТЭС и ГЭС изменились на 5,483 п.п. и практически сравнялись, составив 50,003 (рост) и 49,997% (снижение), соответственно.

Энергопотребление и генерация

Согласно данным "ЭФиРа", объем покупки на энергорынке I зоны в целом за 2021 год вырос по сравнению с 2020 годом на 5,73% - до 791,304 млн МВт.ч, во второй - на 2,9%, до 206,049 млн МВт.ч.

Минимальные объемы покупки пришлись на май (53,948 млн МВт.ч в первой зоне и 14,756 млн МВт.ч - в Сибири). Максимум в I ц.з. был зафиксирован в декабре в размере 78,45 млн МВт.ч, в Сибири - в январе в размере 20,488 млн МВт.ч.

В структуре генерации I зоны доля производства тепловых станций скорректировалась за минувший год вверх на 2,71 п.п. - до 65,55%. Выработка атомных станций упала на 0,86 п.п., до 26,96%, ГЭС - на 1,85 п.п., до 7,49%.

В структуре генерации Сибири продолжила расти доля производства ГЭС: плюс еще 2,22 п.п. - до 59,8%. Доля ТЭС, соответственно, снизилась с 42,42 до 40,2%.

Данные "системного оператора"

Как сообщил ранее "Системный оператор" ("СО ЕЭС"), потребление электроэнергии в России в декабре 2021 года выросло на 4,2% по сравнению с показателем аналогичного периода 2020 года - до 109,3 млн МВт.ч. Потребление в Единой энергосистеме (ЕЭС) увеличилось на столько же - до 107,6 млн МВт.ч.

Всего за минувший год энергопотребление в России возросло на 5,4% - до 1,107 млрд МВт.ч, в ЕЭС - на 5,5%, до 1,09 млрд МВт.ч.

Годовая выработка в РФ увеличилась на 6,3%, до 1,131 млрд МВт.ч, в ЕЭС - на 6,4%, до 1,115 млрд МВт.ч.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в 2021 году несли ТЭС, выработавшие 609,2 млн МВт.ч (на 9,9% больше, чем в 2020 году). Выработка ГЭС возросла на 1% - до 209,5 млн МВт.ч, АЭС - на 3,1%, до 222,2 млн МВт.ч, электростанций промышленных предприятий - на 1,9%, до 67,7 млн МВт.ч.

Основной объем электроэнергии в РФ продается и покупается на рынке на сутки вперед, также на балансирующем рынке (БР) в режиме реального времени расторговываются отклонения потребления.