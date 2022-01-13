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Кишинев раскрыл формулу образования цены на газ для Молдавии

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Закупочная цена на газ для Молдавии формируется исходя из 70% стоимости нефтяной корзины и 30% одного из биржевых индексов (Front Month Index), сообщил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну в своем фейсбуке.

Спыну приводит пример формирования цены на начало ноября: цена корзины - $270, Front Month Index - $920. Исходя из этого: 70% от $270 = $189; 30% от $920 = $276; $189 + $276 = $465 - закупочная цена.

Ранее Спыну категорически отказывался раскрывать формулу образования цены, ссылаясь на то, что это "коммерческая тайна, заложенная в договоре" между "Молдовагазом" и "Газпромом". При этом известно, что формула "70 на 30" применяется в первом и четвертом кварталах каждого года, а во втором и третьем, наоборот, цена рассчитывается по формуле "30 на 70". Эта формула была введена в конце 2020 года по предложению молдавской стороны.

Спыну также написал, что "страна находится в энергетическом кризисе, но преодолеет его с высоко поднятой головой". Он пояснил, что "кризис образовался не по причине контракта на газ и заложенной в него формулы расчета, а из-за цен на мировом рынке, на которые Молдавия влиять не может".

На этой неделе "Молдовагаз" сообщил о повышении закупочной цены на газ в январе на $200, до $646, что привело к трудностям с оплатой текущих платежей "Газпрому".

Накануне "Молдовагаз" сообщил о реальном риске прекращения поставок в случае, если не перечислит оплату за январь. В четверг предприятие полностью рассчиталось с "Газпромом" за декабрь, но до 20 января необходимо сделать авансовый платеж за январь. Компании не хватает примерно трети суммы из $65 млн авансового платежа.

Молдавия Андрей Спыну Газпром Молдовагаз

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