"Магнит" рассматривает покупку сети магазинов "Улыбка радуги"

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" рассматривает возможность покупки сети магазинов дрогери "Улыбка радуги", сообщили "Интерфаксу" источник, близкий к компании, и источник в отрасли.

По словам одного из них, "Магнит" проводит due diligence актива, для оценки компании он привлек KPMG.

Другой источник отметил, что возможная сделка обсуждается рынком с декабря.

Представитель "Магнита" сказал "Интерфаксу", что компания "не комментирует слухи". "Интерфакс" также направил запрос в пресс-службу "Улыбки радуги".

"Улыбка радуги" работает в сегменте дрогери и управляет магазинами товаров для персонального ухода и ухода за домом (парфюмерии, косметики, бытовой химии и др.). Ритейлер является крупнейшим в сегменте дрогери на Северо-Западе и в Поволжье и вторым по величине в РФ, говорится на его сайте. Сеть объединяет около 1 тыс. магазинов площадью более 100 тыс. кв.м. в 27 регионах России.

У "Улыбки радуги" нет единой операционной компании, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". Одна из структур ритейлера - ООО "Дрогери Ритейл" с выручкой 1,8 млрд рублей за 2020 год - с октября находится в процессе реорганизации в форме присоединения пяти компаний.

Лидер рынка

"Магнит" развивает сеть магазинов дрогери под вывеской "Магнит Косметик" с конца 2010 года и является крупнейшим игроком в этом сегменте. По итогам 2020 года выручка сети выросла на 22,4%, до 134,3 млрд рублей.

По данным на конец сентября 2021 года, сеть объединяла 6,714 тыс. магазинов общей торговой площадью 1,546 млн кв.м. Розничная выручка сети за девять месяцев выросла на 13%, до 109,9 млрд рублей.

"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. На конец сентября под управлением ритейлера было 25,315 тыс. магазинов, включая 15,657 тыс. одноименных магазинов "у дома". Выручка "Магнита" за девять месяцев 2021 года выросла на 14,4%, до 1,31 трлн рублей.

Ритейлер активизировался в сфере M&A вскоре после смены акционеров: в 2018 году основатель "Магнита" Сергей Галицкий продал почти весь свой пакет группе ВТБ (в 2021 году ВТБ, в свою очередь, вышел из капитала компании, его пакет выкупила Marathon Group Александра Винокурова). Однако до сих пор интересы "Магнита" были сосредоточены в профильном продовольственном сегменте. В 2019 году компания была готова купить сеть "Лента", но проиграла борьбу "Севергрупп" Алексея Мордашова. В 2021 году "Магнит" совершил крупнейшую M&A-сделку в российском ритейле, купив группу "Дикси" у Mercury Retail Group за 97 млрд рублей. На конец сентября группа "Дикси" объединяла 2,477 тыс. магазинов, в том числе 2,438 тыс. одноименных магазинов "у дома". Выручка "Дикси" в III квартале составила 53,3 млрд рублей.

Также в последние годы "Магнит" активно совершает сделки по покупке прав аренды помещений региональных сетей. Так, в 2020 году "Магнит" приобрел долгосрочные права аренды 89 магазинов "Евророс" в Мурманской области и 77 магазинов ТД "Интерторг" (большинство располагались в Санкт-Петербурге и Ленинградской области), а в 2021 году договорился о долгосрочной аренде 58 магазинов, работающих под брендом "Радеж" в Волгограде и ближайших регионах, и 56 магазинов "Эдельвейс" в Казани.

Стратегия "Магнита" до 2025 года, которую он представил в феврале прошлого года, предполагает "точечные" M&A, обеспечивающие привлекательный уровень возврата инвестиций.

Преимущества сделки

Покупка "Улыбки радуги" позволит "Магниту" усилить позиции в сегменте товаров для дома, а также расширить свое присутствие в Московском регионе, на Северо-Западе и в Поволжье. "Магнит" сможет снизить операционные издержки, а также закупочные цены и добиться дополнительных синергетических выгод от объединения двух сетей, считает старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов.

Рынок косметики и дрогери, по оценке INFOLine, в 2020 году сократился на 7,5% под влиянием кризиса из-за пандемии. Негативное воздействие ряда факторов сказывалось и в 2021 году - на восстановление продаж косметики и парфюмерии влияли регуляторные ограничения (включая маркировку и запреты на тестеры), а также медленное возвращение трафика в ТЦ, отмечала аналитическая компания (данных по итогам 2021 года еще нет). При этом ритейлеры, в продуктовом портфеле которых превалируют товары дрогери, продолжили активный органический рост: "Магнит Косметик" за 2020 год увеличил количество магазинов на 10%, до 6,183 тыс., а "Улыбка радуги" - на 7%, до 900, отмечал INFOLine.

По оценке аналитической компании, "Магнит Косметик" является лидером рынка косметики и дрогери с долей 21% по итогам 2020 года, за ним следует сеть "Л'Этуаль" с долей 11,7%. Доли остальных сетей не превышали 10-процентной отметки: у "Улыбки радуги" было 5,57% рынка, у онлайн-ритейлера Wildberries, следующим за тройкой лидеров, - 5%, у сети "Рив Гош" - 4,75%.