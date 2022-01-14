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Бюджет России по итогам 2021 года исполнен с профицитом

Изначально Минфин планировал, что бюджет за прошлый год будет дефицитным

Бюджет России по итогам 2021 года исполнен с профицитом
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ по итогам 2021 года исполнен с профицитом 0,4% ВВП, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

Ранее он не исключал, что бюджет может быть исполнен с профицитом в размере 0,5% ВВП. "С небольшим профицитом. Все будет зависеть от активности наших министерств и ведомств в тратах бюджета в последние дни. Мы считаем, что в пределах 0,5% будет профицит", - говорил министр.

Изначально на прошлый год был запланирован дефицит в размере 2,4% ВВП. Затем Минфин озвучивал оценки около 1% ВВП. Также Силуанов не исключал, что бюджет может быть сбалансированным.

В январе-ноябре 2021 года федеральный бюджет, по предварительной оценке, был исполнен с профицитом в 2 трлн 337,6 млрд рублей, в ноябре его размер составил 40,545 млрд рублей. Плановые показатели по доходам на год по итогам 11 месяцев были перевыполнены - 22 трлн 438,88 млрд рублей, или 119,6% к общему утвержденному объему на год. Расходы же исполнены на 93,4% (20 трлн 101,26 млрд рублей, или 80,6% к сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений).

Минфин Антон Силуанов

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